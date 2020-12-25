Происшествия

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Участники ДТП пытались обмануть страховщиков – возбуждено уголовное дело

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#ДТП #мошенничество
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Участники ДТП пытались обмануть страховщиков – возбуждено уголовное дело

В Липецке возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере автострахования

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ещё 26 марта этого года директор одной из страховых компаний обратился с заявлением в полицию о мошенничестве со стороны участников ДТП, но до вмешательства прокуратуры Советского района Липецка в возбуждении уголовного дела было отказано.

Речь идёт о происшествии на 10-м километре трассы Липецк-Тамбов, где ещё три года назад – 27 декабря 2017-го столкнулись «Мерседес-Бенц» и «ВАЗ-21213». Водитель «Мерседеса» после ДТП заключил договор с компанией, которой уступил право требования страхового возмещения по ДТП, а уже та обратилась к страховщикам. Но организации было отказано в выплате: страховщик провёл экспертизу и пришёл к выводу, что такие повреждения на «Мерседесе» не могли образоваться в заявленных обстоятельствах ДТП, то есть участники аварии заранее договорились и пытались обманным путём получить деньги от страховщиков. Компания, которая перекупила у автомобилиста права на страховое возмещение, обратилась в Арбитражный суд, но назначенные судом эксперты снова подтвердили правоту первых экспертов. Арбитражный суд отказал в иске к страховой компании.

Сейчас по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело в дело по ч. З ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ — покушение на мошенничество в сфере страхования.
1300
#ДТП #мошенничество
5

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