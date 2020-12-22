Новое о коронавирусе к 22 декабря: Роспотребнадзор назвал ограничения после прививки от COVID-19

После прививки от COVID-19 следует избегать стрессов, перегрева и переохлаждения, продуктов, которые могут спровоцировать аллергию.



В России началась вакцинация против новой коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор, каких правил необходимо придерживаться после прививки от COVID-19, сообщили РИА Новости. Так, эпидемиологи после вакцинации против коронавируса рекомендуют не переохлаждаться, не перегреваться и избегать стрессов для организма. «Следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию», - уточняется в сообщении.



Чуть раньше инфекционисты и эпидемиологи предупреждали о других ограничениях, которые необходимо соблюдать тем, кто готовится или уже сделал прививку от COVID-19. Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев говорил РБК, что после вакцинации лучше как минимум неделю воздерживаться от интенсивных физических нагрузок. По его словам, нагрузки могут повлиять на выработку антител к вирусу. «Есть работы сотрудников Института физкультуры, которые показали, что при интенсивных физических нагрузках после вакцинации - например, у профессиональных спортсменов - уменьшается выработка антител», - пояснил Малышев в беседе с РБК. Инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков также советовал не посещать, по крайней мере, в первый день после прививки, баню и сауну, не принимать горячие ванны. «Инъекцию делают внутримышечно, она несет в себе определенную иммунную нагрузку, определенные антигены, которые являются для организма чужеродными элементами. Усиление кровотока в месте инъекции может провоцировать более интенсивную местную реакцию на прививку — покраснение, температура», — сказал эксперт.



О сроках полного запрета на алкоголь для прививающихся у экспертов оказалось разное мнение. Эта тема возникла помимо прочего из-за предстоящих новогодних праздников. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что от спиртного следует воздерживаться 42 дня – исходя из того, что вакцину вводят в два этапа, с разницей в 21 день, и еще столько же времени необходимо организму для формирования иммунитета. В этот период стоит также воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, соблюдать масочный режим и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать социальную дистанцию. Тот же срок называла и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Однако глава ведомства посоветовала воздержаться от употребления спиртного еще и за две недели до прививки – таким образом, полный отказ от алкоголя составит 56 дней.



Директор НИЦ имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург назвал более короткие сроки, когда алкоголь необходимо исключить полностью. Он пояснил, что не пить спиртное рекомендуется первые три дня после каждого укола. Затем нужно только воздерживаться от чрезмерного употребления. «Нужно ограничить употребление спиртного, чтобы организм сформировал иммунный ответ, и это стандартная рекомендация во время прививок. Важно понимать, что чрезмерное употребление алкоголя способно значительно снизить иммунитет, а значит, и снизить эффективность от вакцинирования или вообще сделать его бессмысленным. Аналогично в течение 42 дней, пока формируется иммунитет к коронавирусу, не рекомендуется принимать лекарства, подавляющие иммунную систему. Все это стандартные рекомендации при вакцинации, чтобы достичь ее максимальной эффективности», - добавил он. То, что такая рекомендация является стандартной при вакцинации, подтвердил и ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов. В свою очередь вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский добавил, что иммунитет к коронавирусу будет формироваться в течение трех недель после вакцинации. Поэтому важно в данный период ограничить контакты, чтобы не подхватить COVID-19 или грипп. Непосредственно в день вакцинации точно нельзя пить алкоголь, так как он несовместим с любым лекарственным препаратом, предупреждал главный нарколог Минздрава Евгений Брюн. Он также поддержал мнение коллег, что в день вакцинации не стоит идти в спортзал, курить, есть жареную и жирную пищу. Лучше провести этот день спокойно, без серьезных физических нагрузок.



В России массовая вакцинация началась в начале декабря. В первую очередь прививают людей из группы риска. В России зарегистрированы две вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что пандемия коронавируса прекратится после того, как инфекция станет вакциноуправляемой во всем мире. По его словам, обеспечение равного доступа жителей всех стран к эффективным и безопасным вакцинам должно стать целью зарубежных регуляторных органов и международных организаций.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 77 483 185 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 1 704 804 человека, вылечились 54 387 604 заразившихся. В России выявлено почти 2,88 миллиона пострадавших, она остается на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается также во Франции, Великобритании, Турции. Более миллиона заразившихся - в Италии, Испании, Аргентине, Германии, Колумбии, Мексике, Польше, Иране.

