Происшествия
сегодня, 11:29
Жизнь и здоровье жертвы разбоя в Ельце - вне опасности
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У работницы офиса микрокредитования - черепно-мозговая травма.
Сразу же после нашумевшего разбойного нападения на сотрудницу микрофинансовой организации в Ельце, которую разбойник избил палкой, в соцсетях стали появляться сообщения о смерти потерпевшей.
- Это не так. Женщина жива. Она находится в травматологическом отделении нашей больницы. Череп не разбит. У пострадавшей диагностировано сотрясение головного мозга, рваные раны волосяного покрова. Женщине оказана вся необходимая медицинская помощь На сегодняшний день жизнь и здоровье пациентки вне опасности, - сообщил GOROD48 главный врач елецкой горбольницы №1 имени Н.А. Семашко Вадим Петров.
Напомним, что 45-летний мужчина 17 декабря зашел в офис микрозаймов на улице Мира в Ельце, достал из пакета палку и избил работницу организации, нанося удары по голове. Не найдя ключей от сейфа, налетчик покинул офис. Следственный отдел СКР по Ельцу возбудил в отношении задержанного уголовное дело по обвинению в покушении на убийство и разбое.
- Это не так. Женщина жива. Она находится в травматологическом отделении нашей больницы. Череп не разбит. У пострадавшей диагностировано сотрясение головного мозга, рваные раны волосяного покрова. Женщине оказана вся необходимая медицинская помощь На сегодняшний день жизнь и здоровье пациентки вне опасности, - сообщил GOROD48 главный врач елецкой горбольницы №1 имени Н.А. Семашко Вадим Петров.
Напомним, что 45-летний мужчина 17 декабря зашел в офис микрозаймов на улице Мира в Ельце, достал из пакета палку и избил работницу организации, нанося удары по голове. Не найдя ключей от сейфа, налетчик покинул офис. Следственный отдел СКР по Ельцу возбудил в отношении задержанного уголовное дело по обвинению в покушении на убийство и разбое.
10 1731
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