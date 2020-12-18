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сегодня, 11:29

Жизнь и здоровье жертвы разбоя в Ельце - вне опасности

10 1731
#покушение на убийство #разбой
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Жизнь и здоровье жертвы разбоя в Ельце - вне опасности

У работницы офиса микрокредитования - черепно-мозговая травма.

Сразу же после нашумевшего разбойного нападения на сотрудницу микрофинансовой организации в Ельце, которую разбойник избил палкой, в соцсетях стали появляться сообщения о смерти потерпевшей.

- Это не так. Женщина жива. Она находится в травматологическом отделении нашей больницы. Череп не разбит. У пострадавшей диагностировано сотрясение головного мозга, рваные раны волосяного покрова. Женщине оказана вся необходимая медицинская помощь На сегодняшний день жизнь и здоровье пациентки вне опасности, - сообщил GOROD48 главный врач елецкой горбольницы №1 имени Н.А. Семашко Вадим Петров.

Напомним, что 45-летний мужчина 17 декабря зашел в офис микрозаймов на улице Мира в Ельце, достал из пакета палку и избил работницу организации, нанося удары по голове. Не найдя ключей от сейфа, налетчик покинул офис. Следственный отдел СКР по Ельцу возбудил в отношении задержанного уголовное дело по обвинению в покушении на убийство и разбое.
10 1731
#покушение на убийство #разбой
3

Комментарии (10)

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lugov

6 минут назад
Горожанин, выдав кредит на лечение под 720% годовых. Это справедливо было бы!
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Горожанин

16 минут назад
Микрофинансовой организации нужно взять все расходы на себя по реабилитации и нормальному возвращению да и за то , что девушка перенесла такую физическую и психологическую травму , организация должна ей компенсировать .
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Оса

33 минуты назад
Коля, согласна
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Увася

40 минут назад
Слава Богу, что девушка жива. Врачи подправят здоровье, всё будет хорошо. Желаю ей скорейшего выздоровления
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Коля

54 минуты назад
Отрубить руки уроду по самые локти чтоб помнил всю жизнь
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Марина

56 минут назад
Липчанин, сейчас группу оформить не так просто, будут гонять по всяким ВТЭКам. Ей в каком-то смысле "повезло", если можно так выразиться в данном случае, что палка была деревянная, а не металлическая труба.
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гость

59 минут назад
Преступник не имеет национальности.
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Липчанин

сегодня, 11:53
Как только встанет на ноги ,то немедленно нужно бежать и оформлять группу . Человек с такой травмой не может быть здоровым . 100 % что какая то часть полушария головного мозга пострадала ,которая отвечает за определенные функции
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ЮРА

сегодня, 11:48
Присоединяюсь к сказаному Мариной
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Марина

сегодня, 11:38
Скорейшего ей выздоровления и оправиться от психологической травмы!
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