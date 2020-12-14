Коронавирус

сегодня, 11:12

За сутки в Липецкой области подтверждены 150 случаев коронавирусной инфекции, два человека от COVID-19 умерли

7 1453
#коронавирус
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За сутки в Липецкой области подтверждены 150 случаев коронавирусной инфекции, два человека от COVID-19 умерли

Накануне были зафиксированы 148 случаев новой коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 150 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 два человека. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавиурс.рф.

С начала пандемии в Липецкой области зарегистрированы 13 281 случай коронавирусной инфекции, выздоровели 10 220 человек, умерли — 168 человек.

За минувшие сутки в России подтверждены 27 328 случаев коронавирусной инфекции, 450 человек умерли, 18 562 человека выздоровели.

С начала эпидемии в России выявлены 2 681 256 случаев коронавирусной инфекции, 2 124 797 человек выздоровели, 47 391 человек от COVID-19 умерли.
7 1453
#коронавирус
2

Комментарии (7)

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ёпт

6 минут назад
Вчера в кафе-прокат в Нижнем парке зашёл, то что перед катком. Вот где рассадник. Здание битком забито, практически все без масок.
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Врун-ТВ

27 минут назад
Иигааарь!! Поведай, как космические корабли рептилоидов бороздят наши небеса химтрассами для терраформинга! :-)
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!

29 минут назад
Так сколько всё-таки - 148 или 150. Видно цифры совсем другие. Заболтались.
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Стабилизатор

52 минуты назад
Вышли на плато видать......
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Игорь

55 минут назад
Что-то слишком маленькие цифры для настоящей эпидемии гриппа.
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безмасочник

сегодня, 11:32
не удивительно.от наморных вирусонакопителнй заразились.
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Доктор Преображенский

сегодня, 11:24
Это водители общественного транспорта виноваты, они без масок ездят.
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