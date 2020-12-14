Коронавирус
сегодня, 11:12
За сутки в Липецкой области подтверждены 150 случаев коронавирусной инфекции, два человека от COVID-19 умерли
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Накануне были зафиксированы 148 случаев новой коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 150 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 два человека. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавиурс.рф.
С начала пандемии в Липецкой области зарегистрированы 13 281 случай коронавирусной инфекции, выздоровели 10 220 человек, умерли — 168 человек.
За минувшие сутки в России подтверждены 27 328 случаев коронавирусной инфекции, 450 человек умерли, 18 562 человека выздоровели.
С начала эпидемии в России выявлены 2 681 256 случаев коронавирусной инфекции, 2 124 797 человек выздоровели, 47 391 человек от COVID-19 умерли.
С начала пандемии в Липецкой области зарегистрированы 13 281 случай коронавирусной инфекции, выздоровели 10 220 человек, умерли — 168 человек.
За минувшие сутки в России подтверждены 27 328 случаев коронавирусной инфекции, 450 человек умерли, 18 562 человека выздоровели.
С начала эпидемии в России выявлены 2 681 256 случаев коронавирусной инфекции, 2 124 797 человек выздоровели, 47 391 человек от COVID-19 умерли.
7 1453
ёпт
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