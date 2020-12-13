В Липецкой области подтверждены 148 новых случаев коронавируса, 3 человека от COVID-19 умерли

Общее число заболевших с начала эпидемии составило в Липецкой области 13131 человек.

Как сообщает сайт стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в Липецкой области подтверждены 148 новых случаев инфицирования коронавирусом, 3 человека от COVID-19 умерли, 22 человека выздоровели.



Общее число заболевших с начала эпидемии составило в Липецкой области 13131 человек, 10 197 из них выздоровели, 166 жителей области от COVID-19 умерли.



В России за минувшие сутки подтверждены 28 080 случаев инфицирования коронавирусом, 20 277 человек за сутки выздоровели, 488 человек умерли.



С начала эпидемии в стране заболели 2 653 928 человек, 2 106 235 из них выздоровели, 46 941 человек от COVID-19 умер.