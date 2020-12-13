Здоровье
сегодня, 11:09
В Липецкой области подтверждены 148 новых случаев коронавируса, 3 человека от COVID-19 умерли
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Общее число заболевших с начала эпидемии составило в Липецкой области 13131 человек.
Как сообщает сайт стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в Липецкой области подтверждены 148 новых случаев инфицирования коронавирусом, 3 человека от COVID-19 умерли, 22 человека выздоровели.
Общее число заболевших с начала эпидемии составило в Липецкой области 13131 человек, 10 197 из них выздоровели, 166 жителей области от COVID-19 умерли.
В России за минувшие сутки подтверждены 28 080 случаев инфицирования коронавирусом, 20 277 человек за сутки выздоровели, 488 человек умерли.
С начала эпидемии в стране заболели 2 653 928 человек, 2 106 235 из них выздоровели, 46 941 человек от COVID-19 умер.
Общее число заболевших с начала эпидемии составило в Липецкой области 13131 человек, 10 197 из них выздоровели, 166 жителей области от COVID-19 умерли.
В России за минувшие сутки подтверждены 28 080 случаев инфицирования коронавирусом, 20 277 человек за сутки выздоровели, 488 человек умерли.
С начала эпидемии в стране заболели 2 653 928 человек, 2 106 235 из них выздоровели, 46 941 человек от COVID-19 умер.
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Игарь
Милая Оксана
Animal planet.