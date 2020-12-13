Здоровье

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В Липецкой области подтверждены 148 новых случаев коронавируса, 3 человека от COVID-19 умерли

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#коронавирус
В Липецкой области подтверждены 148 новых случаев коронавируса, 3 человека от COVID-19 умерли

Общее число заболевших с начала эпидемии составило в Липецкой области 13131 человек.

Как сообщает сайт стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в Липецкой области подтверждены 148 новых случаев инфицирования коронавирусом, 3 человека от COVID-19 умерли, 22 человека выздоровели.

Общее число заболевших с начала эпидемии составило в Липецкой области 13131 человек, 10 197 из них выздоровели, 166 жителей области от COVID-19 умерли.

В России за минувшие сутки подтверждены 28 080 случаев инфицирования коронавирусом, 20 277 человек за сутки выздоровели, 488 человек умерли.

С начала эпидемии в стране заболели 2 653 928 человек, 2 106 235 из них выздоровели, 46 941 человек от COVID-19 умер.
3 1082
#коронавирус

Комментарии (3)

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Игарь

7 минут назад
Что?
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Милая Оксана

25 минут назад
Правильно, И гаааааарь!
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Animal planet.

33 минуты назад
Игооооорь, Игооооорь!
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