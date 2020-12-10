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Обвиняемая в смертельном ДТП проведет новогодние каникулы под домашним арестом

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#авария #ДТП
Обвиняемая в смертельном ДТП проведет новогодние каникулы под домашним арестом

Мера пресечения для участницы аварии на улице Зеленой продлена до 12 января.

Октябрьский районный суд Липецка удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста для 38-летней Юлии Брунцевой. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого областного суда, мера пресечения продлена до 12 января 2021 года. Юлию Брунцеву следствие считает виновной в аварии, которая произошла на улице Зеленой в Липецке вечером 9 августа. В результате ДТП погиб выпускник школы, его родители получили серьезные травмы.

- Пострадавший в аварии мужчина до сих пор находится на лечении. Только после его завершения можно будет проводить судебно-медицинскую экспертизу, которая определит тяжесть вреда, нанесенного его здоровью. Следствие на основании выводов медиков будет уточнять квалификацию обвинения, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

Напомним, в конце августа следствие предъявило Брунцевой обвинение по п. а ч. 4 ст. 264 УК РФ. Следствие считает, что женщина, севшая пьяной за руль, спровоцировала аварию, в которой один человек погиб и еще двое пострадали.

Авария произошла около 17 часов 9 августа. Кардиолог Любовь Костина и ее муж везли на своей «семерке» сына Александра на вокзал в Грязи. 19-летний Александр, золотой медалист, после окончания школы поступил в военно-медицинскую академию. 9 августа он должен был сесть на поезд и отравиться к месту учебы. Этому помешала авария.

На окраине поселка Тракторостроителей, на улице Зеленой, в «семерку» врезался автомобиль «Toyota RAV4», которым управляла 38-летняя Юлия Брунцева. Женщина-водитель не пострадала, а семья Костиных оказалась на больничных койках. Самые тяжелые травмы получил Александр. Он скончался в больнице в ночь на 16 августа.

Брунцевой грозит до 12 лет лишения свободы.
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#авария #ДТП

Комментарии (4)

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интересуюсь.

3 минуты назад
Сидит под домашним арестом.А жрать за что она покупает, если не работает, а сидит дома на балалайке играет?Или ей пенсию уже назначили?
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Гость

8 минут назад
Обвиняемая в смертельном ДТП проведет новогодние каникулы под домашним арестом.......НЕТ СЛОВ...А РЕБЕНОК ТЕПЕРЬ В МОГИЛЕ...НИЧЕГО СТРАШНОГО?????????
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Наталья

23 минуты назад
Она ещё не сидит!!!??? Ну вот поэтому у нас продолжаются преступления всех мастей, потому что всё безнаказанно!!!
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Елена

24 минуты назад
Так можно без конца продливать домашний арест...
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