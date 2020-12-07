Мальчик с обложки

Липецкий шестиклассник стал востребованной моделью, и на его счету уже более 200 съёмок в 10 странах.

Шестиклассник школы №4 города Грязи Липецкой области Даниил Кашин – настоящая маленькая звезда. К своим 12 годам мальчик-модель принял участие больше чем в 200 съёмках в 10 странах мира, в том числе в Китае, Португалии, Индонезии, Таиланде. Причём во многие страны его зовут на съёмки снова и снова. Даже сейчас, когда мир закрылся из-за ограничений по коронавирусу, Даниила так сильно хотят видеть на своей рекламе, что иностранные бренды присылают одежду в Москву, чтобы он мальчик из Грязей в ней пофотографировался…Третьеклассником родители отдали Даниила в модельную школу в Липецке. По словам мамы, таким необычным для мальчика «кружком» родители решили побороть его комплексы – ребёнок начал стесняться отвечать на уроках.- Потом был первый благотворительный показ к Новому году – с липецким агентством мы поехали в Москву, и там Даниила заметили столичные продюсеры, - рассказываем мама Наталья Кашина. – Ко мне подошли и попросили через неделю приехать в Москву с сыном на занятия. И закрутилось! Около года каждые выходные мы ездили с сыном в столицу, занимались в модельной школе вокалом, хореографией, актёрским мастерством. В пятницу вечером уезжали из Грязей в Москву и только в воскресенье возвращались домой. А уже в 2019-м году Даниила заметили китайские агенты.Сейчас Даниил – лицо очень многих известных брендов, таких как Gulliver, Finn Flare, PlayToday, Gloria Jeans, Ostin, Детский мир, Шалуны, Карамель, Faberlik, Mayoral, Wildberries и многих других. Были и обложки, и журналы с новыми коллекциями, и огромные афиши во весь рост и даже больше в витринах магазинов.В декабре 2019 года Даниил Кашин побывал на своей первой заграничной съёмке в Таиланде. После этого Даниил дважды ездил работать в один из старейших городов Китая - столицу приморской провинции Гуандун город Гуанчжоу, ещё два раза работал в Пекине.– Когда я прилетел на свою первую заграничную съемку в Таиланд, я старался со всеми познакомиться и всем запомниться, - рассказал GOROD48 Даниил Кашин. – Мама сказала: если тебя заметят, так и будут приглашать! Так и получилось: я так старался, что меня позвали уже в Пекин. В Пекине проходила съёмка спортивной одежды и я получил свой самый большой заработок – 100 тысяч рублей! С такого большого гонорара я купил себе электрический велик с большими колёсами, а остальные деньги отдал маме. А на самый первый гонорар я купил себе игрушечное оружие – бластер.- Знают, но им это не очень нравится, они даже иногда меня дразнят, - признаётся Даниил Кашин. – Считают, что это увлечение не для мальчиков. Но настоящие друзья меня поддерживают и считают, что модельный бизнес – вполне нормальное и хорошее занятие. Но, думаю, когда я сам купил себе велосипед – многие изменили своё мнение.Надо сказать, у детей есть не только этот повод, чтобы подразнить мальчика – он рыжий. Но в случае с Даниилом природа сыграла совсем не злую шутку, здесь как раз всё наоборот: фартануло так фартануло, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Именно цвет волос для мальчика – ещё один повод для гордости.Один из ярких эпизодов в карьере 12-летнего мальчика – съёмка в клипе группы «Иванушки International» «Только для рыжих». Съемки проходили в мае, снимали с 10 утра до часа ночи, и, хотя гонорар за это детям не платили, много рыжих моделей с удовольствием приняли участие в клипе.- Китайцам вообще очень нравятся рыжие! – Говорит Наталья Кашина. – Рыжие и русские. Рыжие популярны потому, что на их фоне любая одежда смотрится ярче и выигрышнее. А русские – трудолюбивые. Съёмочный день, порой, длится с 4 утра до 12 часов ночи. Это настоящая работа!А ещё Даниил однажды снялся в «Следствие ведут» Леонида Коневского. Исполнил роль мальчика, играющего в футбол.Мама Даниила Наталья, которая однажды на пару с сыном и сама снялась в Пекине в китайской рекламе карнавальных костюмов, рассказывает о «тонкостях» детского модельного бизнеса.- В Липецке родители платят за всё, в Москве платят детям, - говорит Наталья. – Я считаю, что за работу ребёнка должны платить, тем более, что все магазины и бренды оплачивают рекламу, это точно, просто, видимо, эти деньги забирают себе агентства. Хотя мы, например, вкладывали средства в будущую карьеру Даниила – возили его в Москву какое-то время, чтобы научить его работать перед камерой. Теперь он опытный, он хорошо работает на камеру. А тут нам как-то позвонили, и попросили 15 тысяч рублей за публикацию на страницах какого-то липецкого детского модного журнала. Я спросила: вы нам заплатите? Они: нет, платят родители… Но ведь многие мамы и папы хотят и готовы за это платить!Хотя и в Москве бывает, что «зарплату» детям выдают подарочными сертификатами в магазины.Наталья Кашина говорит, что в обществе много негативных стереотипов о детском модельном бизнесе – мол, это сплошь амбиции взрослых, а детям только ломают психику. Многие родные вообще осуждали Наталью: зачем это нужно, тем более мальчику?! Но ведь есть и масса плюсов! Главный из которых – счастливые горящие глаза сына. А ещё дети-модели знакомятся со сверстниками из разных городов и стран, становятся смелыми и коммуникабельными, учат иностранные языки, много путешествуют.Несмотря на занятость на съёмках, посещаемость в школе у мальчика не сильно хромает – в основном, он соглашается сниматься на выходных и каникулах, поэтому по результатам оценки электронного журнала, она составляет 86%. Ещё почему-то многие думают, что карьера ребёнка-модели – это кривляние и баловство, но это не так – это настоящая работа, где ценятся спортивные и подтянутые дети и учитывается целый комплекс их навыков – занимается ли ребёнок спортом, увлекается ли он танцами, волейболом, футболом. Даниил 5 лет отдал футболу, теперь увлёкся борьбой. А ещё востребованы некапризные и выносливые дети, не избалованные родителями, дети, которые не позволяют себе истерик.- Благодаря «работе» сына мы вечно в поездках, то у нас съёмки на Эльбрусе, то в Лиссабоне, - говорит Наталья Кашина. – А один раз на съёмку на Бали даже папу взяли! В Индонезии тоже снимали для китайского бренда, и пока сын работал, папа и мама отдыхали. Обычно китайцы на время съёмок оплачивают проживание и питание. И поскольку сын несовершеннолетний, присутствие родителей обязательно. Однажды только билеты для нас с Данииллом – а улетали мы 2 января - стоили 200 тысяч рублей, и если бы мы не летели на съёмки, и поездку нам не оплачивали, мы бы никогда не могли себе такого позволить.Карантин сильно повлиял на «работу» Даниила – съёмок стало гораздо меньше, да и за границу не улетишь. Но совсем без профессии мальчик из Грязей не остался. Сейчас он ждёт вещи из Португалии – поскольку уехать туда невозможно, новую коллекцию выслали в Москву, и когда она придёт, Даниил поедет в столицу на съёмки. На март 2021 года уже есть предварительное приглашение в Китай – главное, чтобы ковид не помешал!Последняя съёмка у мальчика была всего две недели назад – он снимался в рекламе игрушек для мальчишек – бластеров. Так что в «послужном» списке Даниила – не только реклама одежды, но и игрушек и даже… гречки.- Когда ты в клёвой одежде и на тебя направлены камеры – это круто, это незабываемые эмоции, - говорит Даниил. – Иногда приходится работать в экстремальных условиях: на Эльбрусе я едва не попал в трещину, в которую можно было провалиться. А в Таиланде я снимался на солнце при 40-45-градусной жаре, а чтобы на фотографиях был пот, нас ещё и поливали маслом. А ещё нас красят, как-то мне делали дреды – волосы у меня короткие, было больновато, но красота требует жертв. А самое смешное – когда мне их сняли, такие кудри на голове были! Мне даже волосы поджигали, чтобы их снять. А в Пекине мне уже сделали шапку-дреды, чтобы не мучиться. Съёмки – это всегда интересно. Например, как-то мы работали на огромной спортивной скейт-площадке. А ещё всегда после съёмок много гуляем, посещаем интересные парки. За границей-то – гулять да гулять! Больше всего мне, конечно, запомнился, Пекин, а ещё яхты на Бали!В будущем 12-летний Даниил тоже мечтает уехать в Китай или в Голливуд. И ещё – быть поближе к камерам: стать режиссёром, актёром, известным блогером или уже взрослой моделью. Подруга Даниила и юная модель по имени Маша в этом году уже снялась в шести фильмах – так что есть к чему стремиться. А пока Даниил Кашин из Грязей уже маленькая звезда: встречая его фотографии в витринах торговых центров по всей стране, девочки-фанатки фотографируются с картонным Даниилом и присылают ему в соцсетях эти снимки. Ну а фото с Димой Биланом, Сергеем Лазаревым, Юлией Началовой, «Иванушками», Леонидом Коневским, которые есть у Даниила с показов – так это вообще мечта любого!Но всё-таки самая большая и запоминающаяся «минута славы» была у мальчика на Великой Китайской стене – после съёмок детей-моделей отвезли туда на экскурсию, и Даниил сам стал экспонатом для туристов: от желающих сфотографироваться с мальчиком с необычной для китайцев внешностью не было отбоя, фотографироваться с парнем подходили буквально каждую минуту. При этом другую модель, мальчика-афроамериканца почему-то даже не замечали – тот даже расплакался от зависти и обиды!