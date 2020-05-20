Происшествия
сегодня, 09:52
На трассе Липецк-Грязи массовая авария: пострадали два человека
Утром 20 мая на трассе Липецк-Грязи у поселка Матырский столкнулись пять автомобилей.
По словам очевидцев аварии, двигавшийся в сторону Липецка минивэн «Тойота» врезался в заднюю часть «Ауди» и автомобиль выбросило на встречную полосу. Здесь «Ауди» столкнулся с «Киа». С «Тойотой» в этот момент столкнулась «Лада Веста», а затем отечественный автомобиль «догнал» «Митубиси».
В аварии пострадали водители «Ауди» и «Киа». Движение по трассе в сторону Липецка затруднено.
В аварии пострадали водители «Ауди» и «Киа». Движение по трассе в сторону Липецка затруднено.
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ник
корень зла в другом
Местный
ИК-3
Странно,
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