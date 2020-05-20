Происшествия

сегодня, 09:52

На трассе Липецк-Грязи массовая авария: пострадали два человека

8 4202
#авария #ДТП
7
На трассе Липецк-Грязи массовая авария: пострадали два человека

Утром 20 мая на трассе Липецк-Грязи у поселка Матырский столкнулись пять автомобилей.

По словам очевидцев аварии, двигавшийся в сторону Липецка минивэн «Тойота» врезался в заднюю часть «Ауди» и автомобиль выбросило на встречную полосу. Здесь «Ауди» столкнулся с «Киа». С «Тойотой» в этот момент столкнулась «Лада Веста», а затем отечественный автомобиль «догнал» «Митубиси».

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В аварии пострадали водители «Ауди» и «Киа». Движение по трассе в сторону Липецка затруднено.
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#авария #ДТП
7

Комментарии (8)

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888

11 минут назад
Местный, Класика из метала сделана а эти тазики из фольги
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Верно,

37 минут назад
корень зла в другом,
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ник

49 минут назад
В этом месте вообще плохо проезжать-разметка неудобная.
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корень зла в другом

50 минут назад
60+, дело-то не в пандемии и не в самоизоляции, дело в ментальности нашей. Как обычно надо показать свою "крутость" на обгоне. Педаль в пол и все такое. Не понять людям, что дорога - это повышенный риск. Пройдет время и большинство поймет, жалко тех кто в свое время не понял.
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Местный

56 минут назад
ИК-3, если бы с нексией это случилось там бы жмуры были. Нексия такого же качества ка наша классика по безопасности.
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ИК-3

сегодня, 10:07
На Нексии надо ездить.
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Странно,

сегодня, 10:07
Вот так дела,даже оберег на зеркале не помог
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60+

сегодня, 10:03
После самоизоляции у людей нарушилась психика , если даже перед сабой уже не хрена не видят ! В голове пандемия всех к психиатру ! А СМИ на изоляцию достали своей болтавшейся не о чем!
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