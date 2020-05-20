Происшествия
10 минут назад
Иномарки жестко столкнулись на перекрестке Фрунзе-Неделина
В результате аварии заело смятую ударом пассажирскую дверь.
Загрузка плеера
Вчера в 16:11 на перекрестке улиц Фрунзе и Неделина в Липецке столкнулись две иномарки. Обе машины двигались на приличной скорости и в результате столкновения получили значительные повреждения. Авария попала на запись уличных камер.
От серьезных травм водителей уберегли подушки безопасности. В результате столкновения в одном из автомобилей заклинило дверь со стороны пассажира, где ехала женщина. Заевшую дверь удалось открыть водителю, хотя ей на помощь уже бросились очевидцы.
Загрузка плеера
От серьезных травм водителей уберегли подушки безопасности. В результате столкновения в одном из автомобилей заклинило дверь со стороны пассажира, где ехала женщина. Заевшую дверь удалось открыть водителю, хотя ей на помощь уже бросились очевидцы.