Происшествия

10 минут назад

Иномарки жестко столкнулись на перекрестке Фрунзе-Неделина

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#авария #ДТП

В результате аварии заело смятую ударом пассажирскую дверь.

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Вчера в 16:11 на перекрестке улиц Фрунзе и Неделина в Липецке столкнулись две иномарки. Обе машины двигались на приличной скорости и в результате столкновения получили значительные повреждения. Авария попала на запись уличных камер.

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От серьезных травм водителей уберегли подушки безопасности. В результате столкновения в одном из автомобилей заклинило дверь со стороны пассажира, где ехала женщина. Заевшую дверь удалось открыть водителю, хотя ей на помощь уже бросились очевидцы.
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#авария #ДТП

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