Две женщины пострадали в пожаре

В квартире дома на улице Терешковой в Липецке загорелся холодильник.

Сегодня, 2 мая, в доме № 38 «в» на улице Терешковой в Липецке загорелась квартира на первом этаже.



Как стало известно GOROD48, из-за сильного задымления пострадали две женщины - они надышались продуктами горения. Пожарные помогли им выйти на улицу и передали врачам.



Причиной пожара стал холодильник. Он загорелся и послужил очагом возгорания. Но пожарные не дали огню разойтись по всей квартире.