Происшествия

54 минуты назад

Две женщины пострадали в пожаре

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#пожар #МЧС
Две женщины пострадали в пожаре

В квартире дома на улице Терешковой в Липецке загорелся холодильник.

Сегодня, 2 мая, в доме № 38 «в» на улице Терешковой в Липецке загорелась квартира на первом этаже.

Как стало известно GOROD48, из-за сильного задымления пострадали две женщины - они надышались продуктами горения. Пожарные помогли им выйти на улицу и передали врачам.

Причиной пожара стал холодильник. Он загорелся и послужил очагом возгорания. Но пожарные не дали огню разойтись по всей квартире.
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#пожар #МЧС

Комментарии (4)

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Правда

15 минут назад
Холодильник обнулился.
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Animal planet.

29 минут назад
Чёт не пойму,машины на газоне стоят?
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Кукушка

36 минут назад
Молодцы ребята , работа у вас серьезная , рискуете порой жизнью , а дома ждут вас любимые , соблюдайте технику безопасности ,на авось не надейтесь ,это важно
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Елена

42 минуты назад
Я живу рядом. Пожарные приехали мгновенно, следом скорая. Спасибо вам, люди!
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