Бизнес

29 минут назад

Абитуриенты смогут познакомиться с ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, не выходя из дома

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Абитуриенты смогут познакомиться с ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, не выходя из дома

2020 год только начался, но уже преподнес нам немало сюрпризов, к сожалению, не всегда приятных. Сегодня не только наша страна, но и весь мир находятся в состоянии войны с COVID19. Изменения затронули почти все стороны нашей жизни. Безусловно, переживают также выпускники и их родители: впервые непонятно, когда и как пройдут экзамены и как повлияют ограничительные меры на сроки приема и формы вступительных испытаний университетов. Для разъяснения многих вопросов абитуриентов все учебные заведения проводят Дни открытых дверей.

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Эпидемиологическая ситуация в стране внесла коррективы и в это мероприятие. Так, в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского День открытых дверей в режиме прямого эфира пройдет 26 апреля в 11:00. Для современной молодежи онлайн-формат привычен, к тому же он позволяет охватить большую аудиторию и расширить географию мероприятия.

Посетив День открытых дверей ЛГПУ, школьники и их родители смогут получить ответы на все волнующие их вопросы. Ректор университета Н.В. Федина и ответственный секретарь приемной комиссии Н.А. Фролова расскажут о правилах поступления в нынешнем году, об особых правах на зачисление и квотах для льготников. Впервые абитуриенты смогут подать документы в вуз дистанционно. Единственным условием для этого станет наличие электронной подписи.

Администрация подготовила виртуальный тур по университету, который позволит заглянуть во все институты, познакомиться с направлениями подготовки и особенностями обучения в них.

Абитуриенты смогут задать возникающие вопросы в чате прямого эфира. Чтобы присоединиться к трансляции, необходимо пройти по ссылке https://youtu.be/iVRZ503fsGA

Конечно, дистанционный формат лишает возможности лично побеседовать с преподавателями, но позволяет за короткое время познакомиться со всеми институтами и задать большее количество вопросов. Еще один положительный момент – запись трансляции будет доступна для просмотра всем, кто по каким-либо причинам не смог присоединиться к прямому эфиру.

Выбор профессии – волнительное мероприятие, ведь это первое серьезное решение, которое школьник принимает в своей жизни самостоятельно.

На что же опираются будущие студенты? Обычно на решение влияют советы друзей и родителей, информация, почерпнутая в СМИ и, конечно, интерес к профессии.

В помощь абитуриенту сегодня появился новый сервис «Национальный агрегированный рейтинг вузов», который объединяет все высшие учебные заведения нашей страны. Это источник беспристрастного мнения, к которому можно обратиться, не выходя из дома.

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Приглашаем всех выпускников познакомиться с ЛГПУ - вы увидите больше, чем ожидаете!

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