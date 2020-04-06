Происшествия
сегодня, 22:12
Жена порезала мужа в Липецке
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Поножовщина произошла на почве бытовой ссоры
Сегодня на на пл. Мира жена порезала ножом мужа.
Как сообщает очевидица, раненый мужчина пришёл за помощью к магазину "Магнит". Люди вызвали полицию и "скорую". Мужчину госпитализировали.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, вызов поступил с «Центра обработки вызовов системы «112», на место выезжала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что поножовщина произошла из-за бытовой ссоры. Мужчина жив, находится в больнице.
Как сообщает очевидица, раненый мужчина пришёл за помощью к магазину "Магнит". Люди вызвали полицию и "скорую". Мужчину госпитализировали.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, вызов поступил с «Центра обработки вызовов системы «112», на место выезжала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что поножовщина произошла из-за бытовой ссоры. Мужчина жив, находится в больнице.
6 1520
Сима
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Sem
А
А что ТРОФИМЕН !?
Мочи -мочи по всей земле!.