Жена порезала мужа в Липецке

Поножовщина произошла на почве бытовой ссоры





Сегодня на на пл. Мира жена порезала ножом мужа.



Как сообщает очевидица, раненый мужчина пришёл за помощью к магазину "Магнит". Люди вызвали полицию и "скорую". Мужчину госпитализировали.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, вызов поступил с «Центра обработки вызовов системы «112», на место выезжала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что поножовщина произошла из-за бытовой ссоры. Мужчина жив, находится в больнице.

