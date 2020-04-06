Происшествия

сегодня, 22:12

Жена порезала мужа в Липецке

6 1520
#ссора #поножовщина
Жена порезала мужа в Липецке

Поножовщина произошла на почве бытовой ссоры

Сегодня на на пл. Мира жена порезала ножом мужа.

Как сообщает очевидица, раненый мужчина пришёл за помощью к магазину "Магнит". Люди вызвали полицию и "скорую". Мужчину госпитализировали.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, вызов поступил с «Центра обработки вызовов системы «112», на место выезжала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что поножовщина произошла из-за бытовой ссоры. Мужчина жив, находится в больнице.
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#ссора #поножовщина

Комментарии (6)

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Сима

20 минут назад
Такие блин! Все трезвенники и умные, а уверена пишет скучающий, ленивый отстой!
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Гости

22 минуты назад
Пейте больше, быстрее сдохните
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Sem

26 минут назад
Карантин и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru
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А

46 минут назад
Если бы пивнухи не закрыли, то этого не случилось бы, выпили б пивка и норм, а тут палёнку пришлось употреблять, вот и результат
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А что ТРОФИМЕН !?

сегодня, 22:27
Ворует ?!
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Мочи -мочи по всей земле!.

сегодня, 22:21
Мочи- долби, чтоб не осталось !.
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