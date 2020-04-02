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771 случай коронавируса зафиксирован в России за последние сутки

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#коронавирус
771 случай коронавируса зафиксирован в России за последние сутки

Больше всего зараженных оказалось в Москве.

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб, сообщает «Интерфакс».

Новые случаи заражения зафиксированы в 29 регионах страны. Из них 595 новых случаев отмечено в Москве, 43 - в Подмосковье, 22 - в Петербурге. Кроме того, в Нижегородской области 13 новых случаев, в Ленинградской - 11, в Дагестане - 10. По семь новых случаев в Калининградской области и Пермском крае, по пять - в Ставропольском и Красноярском краях, Оренбургской и Свердловской областях и Бурятии, по четыре - в Липецкой, Мурманской, Ростовской, Иркутской областях. Три новых случая отмечено в Вологодской области, по два случая - в Северной Осетии, Башкирии, Марий Эл, Коми, Ямало-Ненецком автономном округе, Самарской, Калужской и Омской областях. По одному случаю - в Алтайском крае, Адыгее и Белгородской области.

Всего в стране зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах, уточняет «Российская газета». Выздоровели за последние сутки 45 человек: Москва - 25, Свердловская область - 7, Республика Саха (Якутия) - 3, Челябинская область - 2, Республика Коми - 1, Краснодарский край - 1, Республика Крым - 1, Ивановская область - 1, Ставропольский край - 1, Калужская область -1, Приморский край -1, Пермский край -1. Всего выписано из больниц 235 пациентов.

Умерли за сутки 6 человек с коронавирусом: Москва - 3, Московская область -1, Пермский край - 1, Чеченская республика - 1. Летальных случаев за весь период - 30.
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#коронавирус

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