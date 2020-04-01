Общество

33 минуты назад

Форма пропуска для перемещения на работу появится на сайте областной администрации к концу дня

5 825
#коронавирус #пропуск
Форма пропуска для перемещения на работу появится на сайте областной администрации к концу дня

Администрация Липецкой области разрабатывает специальную форму для работодателей, по которой они будут делать уличные пропуски для своих сотрудников.

Этот документ будет доступен для скачивания уже сегодня. Пропуск даст право человеку беспрепятственно проследовать из дома до работы и обратно без каких-либо последствий. Получат их работники тех организации, которые задействованы в обеспечении жителей региона товарами первой необходимости, а также предприятия с непрерывным циклом работы и представители органов власти - все те, на которых не распространяется режим самоизоляции.

Напомним, что ранее стало известно о планах Липецкого областного оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции разработать алгоритм, по которому из дома липчанин сможет выйти после того, как получит SMS-сообщение с уникальным идентификационным кодом. 

Предполагается, что при резком росте заболеваемости COVID-2019 никто из липчан не сможет выйти из дома, не имея полученных от работодателей специальных разрешений. Остальные жители региона, которые хотели бы выйти из дома «по базовым потребностям» - в магазин или аптеку - должны известить об этом органы муниципальной власти. 

Какие сведения нужно будет о себе сообщить, станет известно позднее. Но уже ясно, что в запросе на получение идентификатора нужно будет указать персональные данные, цель и время выхода из дома. Разрешение горожане получат в смс-сообщении на мобильный телефон.

Все выданные липчанам уникальные идентификационные коды со всей зашитой информацией о заявителе, будут продублированы в специально созданной в УМВД РФ по Липецкой области базе данных. Если патруль ППС или патруль ДПС остановит граждан на улице или дороге, а информации об их перемещении не будет в такой базе, нарушителя в первый раз предупредято неприемлемости такого правонарушения, а во второй раз оштрафуют.
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#коронавирус #пропуск

Комментарии (5)

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Анон

1 минуту назад
Все это ложь...знакомый контактировал с заразившейся. К нему даже ни кто не приехал...так что успакойтесь...
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Гостья

7 минут назад
Как будут оплачиваться дальнейшие посиделки?Президент сказал только о одной неделе.У работодателей хватит денег платить и дальше?Государство гарантирует поддержку?Начинаются сельскохозяйственные работы,от которых зависит продовольственная безопасность.Как они будут регламентироваться из-за этих ограничений?
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гость..

8 минут назад
valerafromsplus, Наверное нам и браслеты ,как заключенным будут выдавать НИЧЕГО НЕПОНЯТНО.....
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valerafromsplus

21 минуту назад
А почему нужно цель указывать? Нет закона, чтобы власть проверяла, что именно покупают, нет таких нравов! Может я чуть и не понял. Можно указать, куда идёшь, в какой магазин, ну неужели мы ещё должны отчитываться, что берём?
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valerafromsplus

25 минут назад
И какая будет скорость обработки кода? 5 минут - это максимум! Хотя 500 Server уже данный веб-сайт выдаёт.
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