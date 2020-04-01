33 минуты назад
Форма пропуска для перемещения на работу появится на сайте областной администрации к концу дня
Администрация Липецкой области разрабатывает специальную форму для работодателей, по которой они будут делать уличные пропуски для своих сотрудников.
Напомним, что ранее стало известно о планах Липецкого областного оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции разработать алгоритм, по которому из дома липчанин сможет выйти после того, как получит SMS-сообщение с уникальным идентификационным кодом.
Предполагается, что при резком росте заболеваемости COVID-2019 никто из липчан не сможет выйти из дома, не имея полученных от работодателей специальных разрешений. Остальные жители региона, которые хотели бы выйти из дома «по базовым потребностям» - в магазин или аптеку - должны известить об этом органы муниципальной власти.
Какие сведения нужно будет о себе сообщить, станет известно позднее. Но уже ясно, что в запросе на получение идентификатора нужно будет указать персональные данные, цель и время выхода из дома. Разрешение горожане получат в смс-сообщении на мобильный телефон.
Все выданные липчанам уникальные идентификационные коды со всей зашитой информацией о заявителе, будут продублированы в специально созданной в УМВД РФ по Липецкой области базе данных. Если патруль ППС или патруль ДПС остановит граждан на улице или дороге, а информации об их перемещении не будет в такой базе, нарушителя в первый раз предупредято неприемлемости такого правонарушения, а во второй раз оштрафуют.
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