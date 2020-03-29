Спорт

13 минут назад

Вирусу назло: 71-летний липчанин выиграл турнир силачей в Курске

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#Паурлифтинг
Вирусу назло: 71-летний липчанин выиграл турнир силачей в Курске

В становой тяге возрастной атлет поднял четверть тонны.

Не перестаёт удивлять липецкий пенсионер Владимир Чернышов – накануне в Курске он отличился в турнире по пауэрлифтингу «Кубок Сварога», который прошёл в рамках спортивного фестиваля «Антигравитация-11».

Липчанин выступал в весовой категории до 125 кг и стал победителем в двух номинациях: жиме штанги лёжа AWPC без экипировки и становой тяге AWPC без экипоровки.

В жиме возрастной атлет покорил 130 кг, а в тяге (требуется оторвать штангу от пола и разогнуть спину, удерживая снаряд на вытянутых вниз руках) справился с весом в 250 кило. Последний результат стал личным рекордом спортсмена!

Неудивительно, что при таких результатах Чернышов завоевал звание абсолютного победителя турнира среди ветеранов.

Фестиваль «Антигравитация-11» в Курске объединил соревнования по пауэрлифтингу, народному жиму, армлифтингу, бодибилдингу, бодифитнесу, фитнес-бикини.

Добавим, что Сварог – это имя древнеславянского бога-кузнеца, входившего в высший пантеон божеств наших далёких предков. Сейчас этим именем называют всё подряд: музыкальные группы, охранные фирмы, спортивные состязания.

Фото regnum.ru

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#Паурлифтинг

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