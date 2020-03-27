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19 минут назад
Лев Лещенко госпитализирован с коронавирусом
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Певец поступил в стационар "с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии".
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил, что у Народного артиста России Льва Лещенко диагностирован коронавирус. Как сообщает Проценко, 78-летний артист поступил в стационар "с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии", пишет «Российская газета».
- После дообследования была подтверждена коронавирусная этиология пневмонии. В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось — наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации. На сегодняшний день состояние пациента стабильное, он не нуждается в дополнительном кислороде, и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении,— говорится в сообщении врача в социальной сети. Сведения о заболевании, как пояснил главврач, он публикует с разрешения Льва Лещенко.
78-летний Лещенко и его супруга Ирина 23 марта в связи с плохим самочувствием добровольно легли на обследование в больницу в московском поселке Коммунарка, где сейчас находятся пациенты с подозрением на коронавирус. 25 марта певец был помещен в реанимацию для кислородной процедуры. Артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США, соблюдал режим самоизоляции, напоминает ТАСС.
- После дообследования была подтверждена коронавирусная этиология пневмонии. В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось — наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации. На сегодняшний день состояние пациента стабильное, он не нуждается в дополнительном кислороде, и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении,— говорится в сообщении врача в социальной сети. Сведения о заболевании, как пояснил главврач, он публикует с разрешения Льва Лещенко.
78-летний Лещенко и его супруга Ирина 23 марта в связи с плохим самочувствием добровольно легли на обследование в больницу в московском поселке Коммунарка, где сейчас находятся пациенты с подозрением на коронавирус. 25 марта певец был помещен в реанимацию для кислородной процедуры. Артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США, соблюдал режим самоизоляции, напоминает ТАСС.
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