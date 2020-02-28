Происшествия
7 минут назад
Липчанин избил гражданина Таджикистана
Гастарбайтер госпитализирован с тяжелой травмой
32-летний житель Липецка, работающий монтажником в Ленинградской области, 26 февраля в Пикалёво жестоко избил гражданина Таджикистана. 36-летний рабочий из южной республики госпитализирован с ушибами и проломленным черепом.
В отношении монтажника из Липецка возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУМВД России по Ленинградской области и Санкт-Петербургу.
Фото: yaplakal.com
В отношении монтажника из Липецка возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУМВД России по Ленинградской области и Санкт-Петербургу.
Фото: yaplakal.com
Ай -ай!