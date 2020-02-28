Липчанин избил гражданина Таджикистана

Гастарбайтер госпитализирован с тяжелой травмой

32-летний житель Липецка, работающий монтажником в Ленинградской области, 26 февраля в Пикалёво жестоко избил гражданина Таджикистана. 36-летний рабочий из южной республики госпитализирован с ушибами и проломленным черепом.



В отношении монтажника из Липецка возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУМВД России по Ленинградской области и Санкт-Петербургу.



Фото: yaplakal.com



