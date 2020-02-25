Происшествия
34 минуты назад
«Хонда» в траншее на полдня остановила работу энергетиков
Автомобиль «Хонда», свалившийся в траншею на Боевом проезде, извлекли из ямы. Как сообщает пресс-служба АО «ЛГЭК», выяснилось, что водитель иномарки убежал с места аварии. Как только водителя нашли - он сразу сознался в нарушении, но вот работа энергетиков на полдня была заморожена. После того как машину достали, специалисты ЛГЭК продолжили работу по техприсоединению к сетям водоснабжения нового жилого дома.
Напомним, что по словам жителей Боевого проезда водитель иномарки не заметил ограждение траншеи у дома №35 на улице Боевой проезд, когда сдавал назад, и машина застряла в яме.
Напомним, что по словам жителей Боевого проезда водитель иномарки не заметил ограждение траншеи у дома №35 на улице Боевой проезд, когда сдавал назад, и машина застряла в яме.
ЛГЭКоЛЕСК
Поехавший
ЛГЭК