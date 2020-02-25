Происшествия

34 минуты назад

«Хонда» в траншее на полдня остановила работу энергетиков

3 508
#авария #ДТП
«Хонда» в траншее на полдня остановила работу энергетиков
Автомобиль «Хонда», свалившийся в траншею на Боевом проезде, извлекли из ямы. Как сообщает пресс-служба АО «ЛГЭК», выяснилось, что водитель иномарки убежал с места аварии. Как только водителя нашли - он сразу сознался в нарушении, но вот работа энергетиков на полдня была заморожена. После того как машину достали, специалисты ЛГЭК продолжили работу по техприсоединению к сетям водоснабжения нового жилого дома.  

Напомним, что по словам жителей Боевого проезда водитель иномарки не заметил ограждение траншеи у дома №35 на улице Боевой проезд, когда сдавал назад, и машина застряла в яме. 
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#авария #ДТП

Комментарии (3)

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ЛГЭКоЛЕСК

3 минуты назад
Не повезло электрикам! Они надеялись, что Хонда простоит до 8 марта, а ее в полдня достали!
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Поехавший

20 минут назад
Они и без Хонды не работали, и работать не собираются, целыми днями напролёт бездельничуют. Так что Хонда здесь не причём.
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ЛГЭК

22 минуты назад
мы хотели опустить Хонду вместе с водилой, но он сбежал
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