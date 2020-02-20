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19 минут назад
Ан-2 совершил жесткую посадку в Магадане
Чудом никто не погиб.
Самолет Ан-2 в Магадане 20 февраля совершил жесткую посадку на аэродроме после взлета. Самолет не смог набрать нужную высоту, пишет ТАСС. Сообщалось, что он ударился хвостом о землю. Как сообщили власти региона, на борту находились 14 человек, среди них трое членов экипажа. По данным МЧС, пострадали семь человек.
Врачи назвали настоящим чудом то, что всем пассажирам, находившимся на борту совершившего жесткую посадку Ан-2 в Магадане, удалось выжить. У пятерых — переломы позвоночника, они остаются в больнице, остальные отделались легкими травмами и уже выписаны. Врачи больницы пытались успокоить переживших авиакатастрофу. Также им было нужно полное обследование, уточняет НТВ. Следователи рассматривают две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования. Еще есть версия, что причиной жесткой посадки мог стать перегруз.
Пассажиры сняли на видео момент жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане, сообщают «Известия». На кадрах видно, что проблемы возникли примерно через 20 секунд после того, как самолет оторвался от взлетно-посадочной полосы (ВПП). В салоне слышны крики пассажиров и звуки ударов.
Врачи назвали настоящим чудом то, что всем пассажирам, находившимся на борту совершившего жесткую посадку Ан-2 в Магадане, удалось выжить. У пятерых — переломы позвоночника, они остаются в больнице, остальные отделались легкими травмами и уже выписаны. Врачи больницы пытались успокоить переживших авиакатастрофу. Также им было нужно полное обследование, уточняет НТВ. Следователи рассматривают две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования. Еще есть версия, что причиной жесткой посадки мог стать перегруз.
Пассажиры сняли на видео момент жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане, сообщают «Известия». На кадрах видно, что проблемы возникли примерно через 20 секунд после того, как самолет оторвался от взлетно-посадочной полосы (ВПП). В салоне слышны крики пассажиров и звуки ударов.