Мужики! МХК «Липецк» отстоял победу в Глазове

Соперник занимает высокое место на "Востоке", но тем не менее наша команда сумела сберечь преимущество в три шайбы.

Вторую подряд победу одержали на выезде липецкие хоккеисты, победив в Глазове занимающий 3-е место в Восточной конференции НМХЛ «Прогресс» - 3:2.

В течение двух периодов голы давались нашей команде сравнительно легко. Липчане вели – 3:0, но в концовке за сохранение победного результата пришлось поволноваться.

В дебюте матча обе команды по одному разу получили численное преимущество, но не сумели им воспользоваться. Открыть счёт липчанам помогло второе удаление в составе хозяев, и на 15-й минуте защитник Егор Евтеев реализовал большинство – 1:0.

«Прогресс» начал второй период «ни к селу, ни к городу»: уже самом начале хозяева попались на нарушении численного состава, и лучший бомбардир липчан Никита Вахромеев так же в большинстве удвоил преимущество нашей команды. Эта шайба стала для Никиты 20-й в чемпионате при 27 голевых передачах в 42-й играх. В общем списке самых результативных игроков НМХЛ Вахромеев идет на 5-й позиции.

На 37-й минуте зрители, наконец, увидели и гол в равных составах – его забил наш Илья Орлов, и на второй перерыв липчане уходили с комфортным преимуществом – 3:0.

Всё чуть было не рухнуло в третьем игровом отрезке. Резко взвинтивший темп «Прогресс» отыграл две шайбы на 49-й и 55-й минутах после бросков соответственно Егора Бармина и Романа Шишлянникова.

К этому моменту игра уже начала выходить из-под контроля. В первой половине периода игроки «Прогресса» пять раз зарабатывали малый штраф против одного у липчан (увы, наша команда не воспользовалась шансом забить «пять на три»), а в конце матча Бармин за атаку в область головы и шеи схлопотал 5+20 минут штрафа.

В конце встречи глазовцы взяли тайм-аут и сняли голкипера, что с учетом удаления в их составе привело к игре «пять на пять», но с пустыми воротами у «Прогресса». Но «Липецк» удержал преимущество.

Восточное турне нашей команды складывается удачно – выигрыш по буллитам в Кирово-Чепецке, сегодняшняя «виктория» в Глазове. На очереди заключительный поединок выездной серии в субботу, 19 февраля в Перми с 4-й командой «Востока» местным «АК-59», после чего 29 февраля и 1 марта предстоят еще игры в Брянске. Затем до конца регулярного чемпионата команде останутся 3 домашних матча, ближайший из которых 9 марта с «Металлургом» из Вологодской области.