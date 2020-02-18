Общество

33 минуты назад

В Липецке началась подготовка к возможному весеннему паводку

4 183
#паводок
1
В Липецке началась подготовка к возможному весеннему паводку

Глава администрации Липецка Евгения Уваркина подписала постановление о мерах по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод в 2020 году. На случай наихудшего сценария паводка разработан детальный план расселения горожан из зон возможного подтопления. 

В подготовке к паводку задействованы департаменты транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства, экономики, финансов, образования, культуры и туризма, управление главного смотрителя Липецка и другие.
 
- На случай развития событий по наихудшему сценарию разработан детальный план расселения граждан из зон возможного подтопления, - рассказали в пресс-служба мэрии.

Такими зонами в в Липецке являются районы Каменного лога и улицы Фрунзе, улицы, расположенные на берегу реки Воронеж, район Ниженки, улицы Чаплыгина, Шмидта, Фрунзе, Комсомольская, переулок Джамбула. При необходимости жителей этих улиц обеспечат временным жильем и медицинским обслуживанием.

Как сообщают в городском управлении по делам ГО и ЧС, их специалисты готовы к внештатным аварийным ситуациям и проведению спасательных работ.

4 183
#паводок
1

Комментарии (4)

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Заваркина

7 минут назад
Я вообще ничего не соображаю, вот и подписываю все что мне дают.
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партия сказала надо!

20 минут назад
комсомол ответил есть!
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Да

21 минуту назад
Какой ещё паводок?! Зимы-то вообще в этом году не было!
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Эх

24 минуты назад
Смех. Вы в окно смотрели, или на улицу выйдите.
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