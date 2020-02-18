В Липецке началась подготовка к возможному весеннему паводку

Глава администрации Липецка Евгения Уваркина подписала постановление о мерах по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод в 2020 году. На случай наихудшего сценария паводка разработан детальный план расселения горожан из зон возможного подтопления.

В подготовке к паводку задействованы департаменты транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства, экономики, финансов, образования, культуры и туризма, управление главного смотрителя Липецка и другие.



- На случай развития событий по наихудшему сценарию разработан детальный план расселения граждан из зон возможного подтопления, - рассказали в пресс-служба мэрии.



Такими зонами в в Липецке являются районы Каменного лога и улицы Фрунзе, улицы, расположенные на берегу реки Воронеж, район Ниженки, улицы Чаплыгина, Шмидта, Фрунзе, Комсомольская, переулок Джамбула. При необходимости жителей этих улиц обеспечат временным жильем и медицинским обслуживанием.



Как сообщают в городском управлении по делам ГО и ЧС, их специалисты готовы к внештатным аварийным ситуациям и проведению спасательных работ.



