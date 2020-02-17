Новости в instagram
сегодня, 20:20
Липецкая вечЁрка: бесплатная вода, дорогое отопление и бродячие собаки
1046
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 17 февраля.
Из-за скандала с кулером всех липецких школьников обеспечат водой бесплатно. Это сообщение сегодня собрало почти две сотни комментариев. На прошлой неделе федеральные СМИ вволю оттоптались на скандале в 21-й школе Липецка, где первоклассника лишили доступа к воде из кулера из-за того, что его мама не сдала денег на нужды класса. На эту позорную историю со школьными поборами оперативно отреагировали отвечающие за сферу образования чиновники: как стало известно GOROD48, областная и городская администрации срочно обсчитывают финансовую возможность оборудования всех школ Липецка питьевыми фонтанчиками. По данным GOROD48, власти выбрали этот вариант, который оказался гораздо дешевле другого - оборудования за счет бюджетных средств школ кулерами с бутилированной водой.
Сегодня в редакцию GOROD48 пришло письмо с изображением платежного документа за отопление в одной из квартир дома №10 на улице Свиридова (микрорайон «Европейский»). За январь с учетом перерасчета с владельца квартиры в 54 квадратных метра спросили почти 6 500 рублей. Жители микрорайона оказались в шоке от выставленных счетов. Жильцы домов нового микрорайона не могут понять, кто хочет на них нажиться — теплоснабжающая организация или управляющая компания. Ситуацию пояснили в «Квадре».
А вот жители улиц Доватора и Депутатской жалуются на появившуюся несколько недель назад стайку бродячих собак. По словам местных жителей 5 или 6 дворняжек бегают по улицам, копаются в мусорках и одним своим присутствием пугают людей. Собаки ведут себя мирно, ни на кого не бросаются и вообще редко подходят к людям. Но кто знает, что придёт бродяжкам на ум в следующую секунду.
Тем временем политсовет регионального отделения «Единой России» приостановил членство в партии главы Тербунского района Сергея Иванова, ставшего обвиняемым по делу о незаконной добыче песка в карьере у села Дубровка (экс-мэра Липецка обвиняют по «в» части третьей статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).По данным предварительного следствия, «глава Тербунского района, не имея полномочий по распоряжению полезными ископаемыми и выдаче разрешений на их добычу, позволил предпринимателю с апреля по июнь 2019 года добыть и вывезти с территории карьера почти 14 тысяч тонн песка. В результате незаконной добычи полезного ископаемого государству причинен ущерб на сумму более 3 миллионов рублей».
От будничных тем перейдем к приятным праздничным заботам. Осталось совсем немного до Дня защитника Отечества. Если вы хотите порадовать своего защитника полезным подарком 23 февраля, то стоит обратить внимание на праздничное предложение от сети магазинов сантехники «Аквацентр». Сейчас там действует специальная акция на весь ассортимент! Вы сможете подобрать идеальный вариант с учетом любого бюджета и пожеланий и купить его до 15% дешевле. Торопитесь!
Сеть магазинов «Аквацентр»: г.Липецк, ул. Доватора, 2а,\ г.Липецк, ул. Московская, 103, ТД "ВИОЛА", 2 этаж тел.+7 (4742) 37-78-18\ г.Липецк, ул. Космонавтов, 33/4 тел. +7 (4742) 37-01-55 и +7 (4742) 22- 59-02
Сегодня в редакцию GOROD48 пришло письмо с изображением платежного документа за отопление в одной из квартир дома №10 на улице Свиридова (микрорайон «Европейский»). За январь с учетом перерасчета с владельца квартиры в 54 квадратных метра спросили почти 6 500 рублей. Жители микрорайона оказались в шоке от выставленных счетов. Жильцы домов нового микрорайона не могут понять, кто хочет на них нажиться — теплоснабжающая организация или управляющая компания. Ситуацию пояснили в «Квадре».
А вот жители улиц Доватора и Депутатской жалуются на появившуюся несколько недель назад стайку бродячих собак. По словам местных жителей 5 или 6 дворняжек бегают по улицам, копаются в мусорках и одним своим присутствием пугают людей. Собаки ведут себя мирно, ни на кого не бросаются и вообще редко подходят к людям. Но кто знает, что придёт бродяжкам на ум в следующую секунду.
Тем временем политсовет регионального отделения «Единой России» приостановил членство в партии главы Тербунского района Сергея Иванова, ставшего обвиняемым по делу о незаконной добыче песка в карьере у села Дубровка (экс-мэра Липецка обвиняют по «в» части третьей статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).По данным предварительного следствия, «глава Тербунского района, не имея полномочий по распоряжению полезными ископаемыми и выдаче разрешений на их добычу, позволил предпринимателю с апреля по июнь 2019 года добыть и вывезти с территории карьера почти 14 тысяч тонн песка. В результате незаконной добычи полезного ископаемого государству причинен ущерб на сумму более 3 миллионов рублей».
От будничных тем перейдем к приятным праздничным заботам. Осталось совсем немного до Дня защитника Отечества. Если вы хотите порадовать своего защитника полезным подарком 23 февраля, то стоит обратить внимание на праздничное предложение от сети магазинов сантехники «Аквацентр». Сейчас там действует специальная акция на весь ассортимент! Вы сможете подобрать идеальный вариант с учетом любого бюджета и пожеланий и купить его до 15% дешевле. Торопитесь!
Сеть магазинов «Аквацентр»: г.Липецк, ул. Доватора, 2а,\ г.Липецк, ул. Московская, 103, ТД "ВИОЛА", 2 этаж тел.+7 (4742) 37-78-18\ г.Липецк, ул. Космонавтов, 33/4 тел. +7 (4742) 37-01-55 и +7 (4742) 22- 59-02
1046
Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.