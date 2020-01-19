Общество
сегодня, 10:39
В Липецке разоблачили «нищую бабушку» просящую милостыню
25 5024
Ей оказалась молодая женщина
В социальных сетях появилось видео, на котором женщина разоблачила «старушку», просящую милостыню.
«Сразу хочу сказать, что я уважаю старость, а так же людей попавших в трудную жизненную ситуацию и всегда готова помочь именно нуждающемуся.
Так вот с самого начала. Сегодня была в Липецке и перемещаясь из пункта "А" в пункт ""Б" заметила, что перед пешеходным переходом просила милостыню "бабуля". Сперва в душе сжалось от ситуации которую я вообразила, потом я заметила, что как-то слишком переиграно всё, особенно когда та изображала синдром Тремора (непроизвольное ритмичное дрожание), сильная сутулость но отсутствие "горба" и т.д ... В общем пока мы ходили по магазинам мне пришла в голову идея "разоблачения", по пути купили печенье для более реалистичной картины и отправились обратно на тот самый переход, и тут браво - "бабуля"-то фокусница! Сперва была в фиолетовом пальто, а тут уже переоделась (с её то Тремором)... Что было дальше смотрите на видео
К чему я в принципе написала пост и выложила его в Сеть!? Будет добрее, не отказывайте просящему, просто из-за таких … , у которых нет ни чего святого, человек на самом деле нуждающийся в помощи, может так её и не получить…»
Ранее в Липецке действовало движение «Оккупай-попрошай», которое занималось разоблачениями лже-нищих. Липецк оказался просто наводнен ими. В основном просят милостыню в Липецке иногородние, и очень много «нищих» с Украины. «Оккупаям» вместе с полицией удалось выявить квартиру, в которой «нищие» проживали целой общиной. Мошенников сдавали в полицию, но статьи в УК за подобное нет, и после проверок и установления личностей, попрошаек отпускали.
«Сразу хочу сказать, что я уважаю старость, а так же людей попавших в трудную жизненную ситуацию и всегда готова помочь именно нуждающемуся.
Так вот с самого начала. Сегодня была в Липецке и перемещаясь из пункта "А" в пункт ""Б" заметила, что перед пешеходным переходом просила милостыню "бабуля". Сперва в душе сжалось от ситуации которую я вообразила, потом я заметила, что как-то слишком переиграно всё, особенно когда та изображала синдром Тремора (непроизвольное ритмичное дрожание), сильная сутулость но отсутствие "горба" и т.д ... В общем пока мы ходили по магазинам мне пришла в голову идея "разоблачения", по пути купили печенье для более реалистичной картины и отправились обратно на тот самый переход, и тут браво - "бабуля"-то фокусница! Сперва была в фиолетовом пальто, а тут уже переоделась (с её то Тремором)... Что было дальше смотрите на видео
К чему я в принципе написала пост и выложила его в Сеть!? Будет добрее, не отказывайте просящему, просто из-за таких … , у которых нет ни чего святого, человек на самом деле нуждающийся в помощи, может так её и не получить…»
Ранее в Липецке действовало движение «Оккупай-попрошай», которое занималось разоблачениями лже-нищих. Липецк оказался просто наводнен ими. В основном просят милостыню в Липецке иногородние, и очень много «нищих» с Украины. «Оккупаям» вместе с полицией удалось выявить квартиру, в которой «нищие» проживали целой общиной. Мошенников сдавали в полицию, но статьи в УК за подобное нет, и после проверок и установления личностей, попрошаек отпускали.
25 5024
Саша Север
Путин
Лида
Skrip
Насмешил
1
В 89 году в санатории Рубин ,
ёпт
он вам не димон
гы