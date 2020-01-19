Общество

сегодня, 10:39

В Липецке разоблачили «нищую бабушку» просящую милостыню

25 5024
#мафия нищих #лига нищих #разоблачение
6
В Липецке разоблачили «нищую бабушку» просящую милостыню

Ей оказалась молодая женщина

В социальных сетях появилось видео, на котором женщина разоблачила «старушку», просящую милостыню. 

«Сразу хочу сказать, что я уважаю старость, а так же людей попавших в трудную жизненную ситуацию и всегда готова помочь именно нуждающемуся.

Так вот с самого начала. Сегодня была в Липецке и перемещаясь из пункта "А" в пункт ""Б" заметила, что перед пешеходным переходом просила милостыню "бабуля". Сперва в душе сжалось от ситуации которую я вообразила, потом я заметила, что как-то слишком переиграно всё, особенно когда та изображала синдром Тремора (непроизвольное ритмичное дрожание), сильная сутулость но отсутствие "горба" и т.д ... В общем пока мы ходили по магазинам мне пришла в голову идея "разоблачения", по пути купили печенье для более реалистичной картины и отправились обратно на тот самый переход, и тут  браво - "бабуля"-то фокусница! Сперва была в фиолетовом пальто, а тут уже переоделась (с её то Тремором)... Что было дальше смотрите на видео 




К чему я в принципе написала пост и выложила его в Сеть!? Будет добрее, не отказывайте просящему, просто из-за таких … , у которых нет ни чего святого, человек на самом деле нуждающийся в помощи, может так её и не получить…»

Ранее в Липецке действовало движение «Оккупай-попрошай», которое занималось разоблачениями лже-нищих.  Липецк оказался просто наводнен ими. В основном просят милостыню в Липецке иногородние, и очень много «нищих» с Украины. «Оккупаям» вместе с полицией удалось выявить квартиру, в которой «нищие» проживали целой общиной. Мошенников сдавали в полицию, но статьи в УК за подобное нет, и после проверок и установления личностей, попрошаек отпускали. 

25 5024
#мафия нищих #лига нищих #разоблачение
6

Комментарии (25)

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Саша Север

1 минуту назад
Обоссать в следующий раз ее
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Путин

4 минуты назад
Ахаха всегда догадывался что это не блеф
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Лида

7 минут назад
Это цыгане а не жители украины,эта нация не имеет гражданства
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Skrip

10 минут назад
Насмешил, Да ты что?А может быть начнем с первопричины.Кто вовлек людей и куда.Буквально 35 лет назад в стране не было ни нищих ни беспризорников.Да и безработных не было .Так может и начнем привлекать вовлекавших к ответственности,?А.Увы .
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Насмешил

12 минут назад
1, начни с этих ,а потом и до ЕР дойдешь .
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1

13 минут назад
Насмешил, это для единой роисси, покупающей школьников в "волонтёры" по 1000р
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В 89 году в санатории Рубин ,

14 минут назад
в Трускавце , западная Украина,Обед, народ в столовой употребляит первое и второе и переговаривается тихо и спокойно между собой по всяким мелочам.Ребята , говорю , а вы знаете , что произойдёт совсем скоро ?Говорю , что союз нерушимый развалится на куски - народ в ступоре , и произойдёт классовое расслоение общества на нищих и богатых , Допил чай и оставил присутствующих в охренелом состоянии. Всем добра !
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ёпт

15 минут назад
пункт "А" пункт ""Б"... эти бабки работают в Липецке уже несколько лет, "бабок" много, писали о них уже несколько раз. Сидят они в основном в районе Меркурия. Реально думал, что уже всем липчанам об этих мошенницах известно.
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он вам не димон

16 минут назад
Холопам до Украины, как до луны. Пока бревна в своём глазу не разглядят. Недавно поймали замначальника таможни с очередной порцией нала в квартире по подобию полковников фсб
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гы

18 минут назад
Вот повезло этой разоблачительнице! Крыша * такой ей даст... Она не в курсе что их развозят по городу на машине???
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