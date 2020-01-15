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40 минут назад

Умер актер из «Горца»

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#кино
Умер актер из «Горца»

Кирш скончался в 51 год.

Американский актер Стэн Кирш, наиболее известный своей ролью Ричи Райана в сериале «Горец», был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Fox News. Кирш скончался 11 января в возрасте 51 года. По предварительным данным, он сам ушел из жизни. Жена актера Кристин Грин на странице в Facebook подтвердила информацию, а также поблагодарила всех за поддержку.

Актер Стэн Кирш родился 15 июля 1968 года в Нью-Йорке, напоминает РИА Новости. Первую роль он получил в возрасте четырех лет. Снимался в сериалах "Горец", "Друзья" и "Главный госпиталь", а также в фильме "Месть мертвецов". В 2008 году он основал собственную актерскую студию. Кирш также занимался режиссурой и выступал в качестве продюсера двух короткометражных фильмов.


Фото: thesun.co.uk, крайний слева

218
#кино

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