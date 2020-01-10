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сегодня, 17:24
В России изъяли почти миллион единиц снюса
Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова
Документов о безопасности никотиносодержащих смесей не существует. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Как она доложила российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву, из оборота изъято около 1 млн штук подобной продукции, сообщает ТАСС. Никаких документов, подтверждающих безопасность этого товара, нет. Кроме того, приостановлена деятельность пяти производителей никотиновых смесей.
Анна Попова отметила, что никотиновые леденцы и жевательные смеси "по сути своей относятся к пищевой продукции - по способу применения, по названию, по оформлению упаковки", однако они представляют риск для жизни. "В результатах исследований мы увидели, что в одной такой конфетке содержится никотина как в целой пачке одновременно выкуриваемых сигарет, а употребление пяти-шести таких конфет, если вес человека - не больше 40 кг, это практически летальная доза", - сказала она.
При запросах документов, подтверждающих безопасности подобных смесей, продавцы или владельцы торговых точек указывали на их отсутствие. «Таких документов нет, и в правовом поле их в принципе не может быть», — подчеркнула руководитель Роспотребнадзора.
Как она доложила российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву, из оборота изъято около 1 млн штук подобной продукции, сообщает ТАСС. Никаких документов, подтверждающих безопасность этого товара, нет. Кроме того, приостановлена деятельность пяти производителей никотиновых смесей.
Анна Попова отметила, что никотиновые леденцы и жевательные смеси "по сути своей относятся к пищевой продукции - по способу применения, по названию, по оформлению упаковки", однако они представляют риск для жизни. "В результатах исследований мы увидели, что в одной такой конфетке содержится никотина как в целой пачке одновременно выкуриваемых сигарет, а употребление пяти-шести таких конфет, если вес человека - не больше 40 кг, это практически летальная доза", - сказала она.
При запросах документов, подтверждающих безопасности подобных смесей, продавцы или владельцы торговых точек указывали на их отсутствие. «Таких документов нет, и в правовом поле их в принципе не может быть», — подчеркнула руководитель Роспотребнадзора.