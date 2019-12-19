Вачаган побеждал в международных соревнованиях только досрочно (ФОТО)

Липецкие борцы сверкнули на крупных соревнованиях с участием представителей трех стран.

Липчане привезли награды крупного международного турнира по греко-римской борьбе в Санкт-Петербурге, посвященного памяти Заслуженного тренера России, мастера спорта СССР Алексея Кораблева.

Соревнования проводились уже в 16-й раз, и по традиции собрали большую географию. Ближнее зарубежье представляли Украина и Белоруссия, от России боролись команды из двух десятков регионов, включая Удмуртию, Марий-Эл, Свердловскую, Мурманскую, Челябинскую, Тюменскую, Ростовскую, Тульскую, Воронежскую области.

Среди юношей 2005-06 г.р. одним из героев турнира стал воспитанник липецкой спортивной школы №9 Вачаган Парсилян. Он провел три схватки и во всех вышел победителем. Более того, у всех своих соперников Ваачаган выигрывал досрочно, и в итоге получил заслуженную «золотую» медаль.

В весовой категории до 76 кг 3-е место занял Иван Полухин.







Тренируются оба медалиста во дворце спорта «Звездный» у известного липецкого тренера Александра Полухина.







Фото СШ №9.