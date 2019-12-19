Спорт

сегодня, 09:56

Вачаган побеждал в международных соревнованиях только досрочно (ФОТО)

1 319
2
Вачаган побеждал в международных соревнованиях только досрочно (ФОТО)

Липецкие борцы сверкнули на крупных соревнованиях с участием представителей трех стран.

Липчане привезли награды крупного международного турнира по греко-римской борьбе в Санкт-Петербурге, посвященного памяти Заслуженного тренера России, мастера спорта СССР Алексея Кораблева.

Соревнования проводились уже в 16-й раз, и по традиции собрали большую географию. Ближнее зарубежье представляли Украина и Белоруссия, от России боролись команды из двух десятков регионов, включая Удмуртию, Марий-Эл, Свердловскую, Мурманскую, Челябинскую, Тюменскую, Ростовскую, Тульскую, Воронежскую области.

Среди юношей 2005-06 г.р. одним из героев турнира стал воспитанник липецкой спортивной школы №9 Вачаган Парсилян. Он провел три схватки и во всех вышел победителем. Более того, у всех своих соперников Ваачаган выигрывал досрочно, и в итоге получил заслуженную «золотую» медаль.

В весовой категории до 76 кг 3-е место занял Иван Полухин.

Yy0B3fpN-1M.jpg

Тренируются оба медалиста во дворце спорта «Звездный» у известного липецкого тренера Александра Полухина.

B3pvqLcs_rM.jpg

Фото СШ №9.

1 319
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вот Ваня Полухин-наш.

21 минуту назад
А армяшка пущай едет Карабах от айзеров защищать. Пригрелся здесь у нас.
ответить

Еще в рубрике

Плей-офф все дальше: МХК «Липецк» проиграл «битву за шесть очков» в Россоши
#Хоккей #МХК "Липецк"
6
Плей-офф все дальше: МХК «Липецк» проиграл «битву за шесть очков» в Россоши

вчера, 21:32

Спорт
По совету губернатора в Конь-Колодезе возродили систему подготовки спортсменов, как в СССР (ФОТО)
#Пулевая стрельба #Конь-Колодезь #СШОР имени А.М. Никулина
30
По совету губернатора в Конь-Колодезе возродили систему подготовки спортсменов, как в СССР (ФОТО)

вчера, 14:53

Спорт
В «Молодежном» побит рекорд Липецкой области по прыжкам в высоту
#Легкая атлетика #рекорд области #Мемориал Колесникова
5
В «Молодежном» побит рекорд Липецкой области по прыжкам в высоту

вчера, 13:48

Спорт
9-летняя девочка заняла 2-е место в соревнованиях по жесткому единоборствую... среди мальчиков
#Универсальный бой
14
9-летняя девочка заняла 2-е место в соревнованиях по жесткому единоборствую... среди мальчиков

вчера, 12:57

Спорт
Липецкие баскетболисты обменялись победами с «Тверью» (ФОТО)
#Баскетбол #"МицуБаскет"
5
Липецкие баскетболисты обменялись победами с «Тверью» (ФОТО)

17.12.2019 22:06

Спорт
«Выдержала мясорубку»: Светлана Воронина взяла «бронзу» Кубка России по дзюдо
#Дзюдо #Светлана Воронина
4
«Выдержала мясорубку»: Светлана Воронина взяла «бронзу» Кубка России по дзюдо

17.12.2019 21:18

Спорт