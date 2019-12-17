В России

48 минут назад

Роспотребнадзор забраковал каждый 10-й предмет одежды

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Инспекторы Роспотребнадзора изъяли из оборота 11,2% предметов одежды из всех, которые были проверены ими в январе–сентябре, выяснили «Известия».   

В информации ведомства о результатах проверок уточняется, что к категории «одежда» инспекторы не относили меховые изделия. Их браковали гораздо реже — только 5,4% от проверенных образцов.   

Удовлетворительной можно считать и ситуацию с обувью: в январе–сентябре Роспотребнадзор нашел изъяны в 6,1% пар. По словам экспертов, самые распространенные нарушения — использование опасных тканей и подделки мировых брендов.  

Тем не менее, несмотря на то что в сравнении с прошлым годом количество некачественной одежды снизилось, в торговых точках по-прежнему можно достаточно легко найти фальшивые Louis Vuitton или Adidas.  

«Имитация брендовой продукции по низким ценам притягательна для многих потребителей. Хотя платежеспособный спрос остается низким, такие товары пользуются высоким спросом», — сказал исполнительный директор «Союзлегпрома» Игорь Ульянов. 

 
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