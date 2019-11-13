Общество

26 минут назад

Липецкий зоопарк просит о помощи

4 657
#пожертвование #зоопарк
1
Липецкий зоопарк просит о помощи

Для украшения акватеррариума нужны растения.

Администрация липецкого зоопарка обратилась к горожанам с просьбой о помощи. В акватеррариум нужны горшечные растения. Администрация зоопарка надеется, что неравнодушные горожане пожертвуют их для того, что уголок рептилий и рыб стал краше.

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Для украшения акватеррариума@zooparklipetskii нужны искусственные напольные растения в горшке высотой от 1.5 и выше м. Если у Вас или у Ваших знакомых есть ненужные растения мы с удовольствием примем их в дар.Телефон для связи 77-12-27 или пишите в личные сообщения @zooparklipetskii Спасибо #зоопарк#липецк#зоопарклипецк#липецкзоопарк#липецкийзоопарк#зоопарклипецкий#нижнийпарк#нижнийпарклипецк

Публикация от Липецкий Зоопарк (@zooparklipetskii)

4 657
#пожертвование #зоопарк
1

Комментарии (4)

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могу помощь

3 минуты назад
НО ТОЛЬКО ЗА ДЕНЬГИ, и НИИПЕТ!!!!!
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Рикитави

6 минут назад
Да, на детей рубля в бюджете не нашлось что бы добавить на питание, детским садам тоже надо просить.
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Уваркина

6 минут назад
Перенести зоопарк в буханкин сад.
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Уваркину в клетку с обезьянами

7 минут назад
посадите и деньги за просмотр берите. Отбоя от зрителей не будет-сразу финансовое положение поправите.
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