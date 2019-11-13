26 минут назад
Липецкий зоопарк просит о помощи
Для украшения акватеррариума нужны растения.
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Для украшения акватеррариума@zooparklipetskii нужны искусственные напольные растения в горшке высотой от 1.5 и выше м. Если у Вас или у Ваших знакомых есть ненужные растения мы с удовольствием примем их в дар.Телефон для связи 77-12-27 или пишите в личные сообщения @zooparklipetskii Спасибо #зоопарк#липецк#зоопарклипецк#липецкзоопарк#липецкийзоопарк#зоопарклипецкий#нижнийпарк#нижнийпарклипецк
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