Липецкий зоопарк просит о помощи

Для украшения акватеррариума нужны растения.

Администрация липецкого зоопарка обратилась к горожанам с просьбой о помощи. В акватеррариум нужны горшечные растения. Администрация зоопарка надеется, что неравнодушные горожане пожертвуют их для того, что уголок рептилий и рыб стал краше.