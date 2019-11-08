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Менее 13% россиян выступают за ЗОЖ

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#ЗОЖ #опрос
Менее 13% россиян выступают за ЗОЖ

Здоровый образ жизни выбор только каждого восьмого.

В 2019 году 12 процентов россиян вели здоровый образ жизни, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. По Росстату основными условиями ведения ЗОЖ являются: отсутствие курения, потребление овощей и фруктов ежедневно в количестве не менее 400 г, адекватная физическая активность (не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю), нормальное потребление соли (не выше 5 г в сутки), употребление алкоголя не более 168 г чистого спирта в неделю для мужчин и не более 84 г для женщин. По мнению опрошенных изданием экспертов, низкий процент граждан, придерживающихся ЗОЖ в России, обусловлен потреблением овощей и фруктов и, в случае с Чукоткой, аномальными природными условиями. По словам аналитиков, для очень большого количества российских семей свежие фрукты и овощи недоступны.

Больше всего людей, которые придерживаются ЗОЖ, оказалось в Ингушетии (48,8 процента). Второе место занял Крым (29,2 процента), третье — Адыгея (28,8 процента). Также в пятерку вошли Чувашия (24,7 процента) и Воронежская область (24,2 процента).В Москве только 8,8% жителей придерживались в 2019 году здорового образа жизни, в Санкт-Петербурге — 6,8%. Наименьшее количество россиян со здоровыми привычками проживает в Чукотском автономном округе (0,4 процента). В конце списка оказались Тува (1,1 процента), Ненецкий автономный округ (2,1 процента), Хабаровский край (2,2 процента) и Забайкальский край (3,3 процента).

Опрос проводился среди 60 тыс. домохозяйств по всей стране, респондентами стали более 131 тыс. человек — 56% женщин и 44% мужчин.
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#ЗОЖ #опрос

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