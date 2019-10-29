В Липецке ищут владельца игрового автомата

Мини-казино коротает век на газоне под окнами жилого дома.

Сотрудники управления Советским округом администрации Липецка просят откликнуться владельца игрового автомата. Сейчас синяя будка мини-казино коротает век на газоне под окнами дома №30 на улице Неделина.



Владельца аппарата с документами на аренду участка под игровым автоматом ждут в управлении Советским округом вплоть до 28 января 2020 года. Если хозяин не откликнется, то автомат демонтируют, а потом сдадут в металлолом в доход бюджета Липецка.



Напомним, этой осенью управление Советским округом взялось за очистку подведомственной территории от старых аппаратов — бесхозные терминалы и будки уродуют облик города. В первую очередь сотрудники занялись улицей Космонавтов. Сейчас эту дорогу ремонтируют, и вид обновленной магистрали и тротуаров портится наличием старых терминалов.