Общество

12 минут назад

В Липецке ищут владельца игрового автомата

1 234
#игровой автомат
В Липецке ищут владельца игрового автомата

Мини-казино коротает век на газоне под окнами жилого дома.

Сотрудники управления Советским округом администрации Липецка просят откликнуться владельца игрового автомата. Сейчас синяя будка мини-казино коротает век на газоне под окнами дома №30 на улице Неделина.

Владельца аппарата с документами на аренду участка под игровым автоматом ждут в управлении Советским округом вплоть до 28 января 2020 года. Если хозяин не откликнется, то автомат демонтируют, а потом сдадут в металлолом в доход бюджета Липецка.

Напомним, этой осенью управление Советским округом взялось за очистку подведомственной территории от старых аппаратов — бесхозные терминалы и будки уродуют облик города. В первую очередь сотрудники занялись улицей Космонавтов. Сейчас эту дорогу ремонтируют, и вид обновленной магистрали и тротуаров портится наличием старых терминалов.
1 234
#игровой автомат

Комментарии (1)

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7 минут назад
ой ржака.... ага...ща.. откликнится он, во первых автомат игровой (штраф и тд) и вдогонку впаяют за аренду землицы...ну наивные...
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