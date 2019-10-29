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сегодня, 10:40

Пятерых липчан включили в список пособников террористов

6 1139
#терроризм #финансирование
Пятерых липчан включили в список пособников террористов

Все включенные в реестр — мужчины.

Пятеро уроженцев Липецкой области попали в список российских физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности. Реестр таких граждан ведет федеральная служба по финансовому мониторингу России. Включение в список означает, что у Росфинмониторинга есть данные о причастности гражданина к экстремистской деятельности или терроризму в связи признанием их виновными в совершении преступлений экстремистского характера и террористической направленности.

В списке — трое уроженцев Липецка и двое выходцев из Липецкой области. Причастными к финансированию террористов считают двух 21-летних и одного 19-летнего уроженцев Липецка. Кроме того, в черный список включили 20-летнего уроженца Лебедяни и 31-летнего мужчину из села Излегоще Усманского района.

Основаниями для включения организации или физического лица в перечень в соответствии со ст.6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» являются: решение, постановление или приговор суда, привлечение к уголовной ответственности за преступления экстремистской или террористической направленности, решение прокурора. В соответствии с требованиями Федерального закона банки обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица, включенного в перечень.
6 1139
#терроризм #финансирование

Комментарии (6)

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Бредятина!

1 минуту назад
очередная бредятина для отчётности! А такая глупая, потому что мозгов у нас в администрации нету!
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ЖОРА

23 минуты назад
НЕ ВЕРЮ НЕ ИКЛЮЧАЮ ЧТО ЭТО ВСЕ К ОТЧЕТНОСТИ
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НЕ ПАТРИОТ

34 минуты назад
... Мозги отключить невозможно((( -"Причастными к финансированию террористов считают двух 21-летних(!) и одного 19-летнего(!) уроженцев Липецка." - Эти СОПЛИ сами себя-то финансировать могут? Что за очередной бред?!?
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Террористы это те

40 минут назад
Кто жгет в городе чужие автомобили
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смургиса 4

45 минут назад
А оОо ук "городок" забыли. Там все пособники терроризма
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это вам не 37г.

сегодня, 11:03
в СССР даже в 37г. подробно описывали в СМИ все противоправные действия подозреваемых в пособничестве. при путинском режиме публикуются только обезличенные списки врагов народа , составленные "тройкой " .. за тем "выходцы " и " уроженецы " бесследно исчезают.
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