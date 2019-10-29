Пятерых липчан включили в список пособников террористов

Все включенные в реестр — мужчины.

Пятеро уроженцев Липецкой области попали в список российских физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности. Реестр таких граждан ведет федеральная служба по финансовому мониторингу России. Включение в список означает, что у Росфинмониторинга есть данные о причастности гражданина к экстремистской деятельности или терроризму в связи признанием их виновными в совершении преступлений экстремистского характера и террористической направленности.



В списке — трое уроженцев Липецка и двое выходцев из Липецкой области. Причастными к финансированию террористов считают двух 21-летних и одного 19-летнего уроженцев Липецка. Кроме того, в черный список включили 20-летнего уроженца Лебедяни и 31-летнего мужчину из села Излегоще Усманского района.



Основаниями для включения организации или физического лица в перечень в соответствии со ст.6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» являются: решение, постановление или приговор суда, привлечение к уголовной ответственности за преступления экстремистской или террористической направленности, решение прокурора. В соответствии с требованиями Федерального закона банки обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица, включенного в перечень.