Происшествия
сегодня, 14:15
44-летняя женщина пропала в Липецке
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В Липецке разыскивают 44-летнюю Злату Шагову. Как сообщает ЛООО «Поиск пропавших детей», женщина ушла из дома на улице Станционной 20 октября и с тех пор не дает о себе знать.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Златы Шаговой, просят связаться с полицейскими или волонтерами.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Златы Шаговой, просят связаться с полицейскими или волонтерами.
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