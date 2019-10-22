Происшествия

сегодня, 14:15

44-летняя женщина пропала в Липецке

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#пропавшие без вести
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44-летняя женщина пропала в Липецке
В Липецке разыскивают 44-летнюю Злату Шагову. Как сообщает ЛООО «Поиск пропавших детей», женщина ушла из дома на улице Станционной 20 октября и с тех пор не дает о себе знать.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Златы Шаговой, просят связаться с полицейскими или волонтерами.
1388
#пропавшие без вести
1

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