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Подросток изнасиловал 5-летнего мальчика в Петербурге
В полицию обратилась мать пострадавшего мальчика
В Петербурге школьника с Васильевского острова подозревают в насилии над 5-летним мальчиком. Инцидент случился вечером 16 октября, передает АиФ.
В полицию обратилась мать пострадавшего ребенка. Она сообщила сотрудникам полиции, что ее сын-дошкольник стал жертвой малолетнего преступника на Гаванской улице.
Полицейские задержали подозреваемого, 15-летнего подростка, который учится в девятом классе. Возбуждено уголовное дело по статье УК о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
В полицию обратилась мать пострадавшего ребенка. Она сообщила сотрудникам полиции, что ее сын-дошкольник стал жертвой малолетнего преступника на Гаванской улице.
Полицейские задержали подозреваемого, 15-летнего подростка, который учится в девятом классе. Возбуждено уголовное дело по статье УК о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.