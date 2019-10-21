Общество

24 минуты назад

В Липецке наградили школьника спасшего тонущего отца

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#спасение утопающих
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В Липецке наградили школьника спасшего тонущего отца

Сегодняшнее утро в гимназии №12 Липецка началось с линейки, которую посетили представили Главного управления МЧС.

Сотрудники МЧС пришли в гимназию, чтобы наградить ученика 10 класса Дмитрия Попова благодарственным письмом начальника Главного управления за спасение утопающего и выразить слова благодарности старшекласснику.

Один из августовских выходных дней 17-летний Дмитрий Попов проводил со своей семьёй на базе отдыха «Русская усадьба». Как обычно это бывает, остыть от летнего зноя семья отправилась к водоёму, где глава семьи Руслан Попов решил поплавать. Но, как рассказал сам Руслан: «Переоценил свои силы. В какой-то момент почувствовал себя-плохо, был дезориентирован, начал кричать, постепенно уходя под воду».

По злой иронии судьбы плавать никто кроме отца в семье не умел, а отдыхающих на берегу больше не было – ситуация страшная. Совладав с чувством страха, Дмитрий нашел на берегу бревно и, держась за него, поплыл в сторону тонущего отца. Обратно уже плыли вместе: Дмитрий поддерживал и направлял отца к берегу. Так благодаря смелости сына эта история закончилась благополучно. 

308
#спасение утопающих
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