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сегодня, 10:31

«Хмельнику» выписали штрафов на 100 000 рублей

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#штраф #пиво #торговля
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«Хмельнику» выписали штрафов на 100 000 рублей

Партийный активист установил факты нарушения правил реализации спиртного.

Советский районный суд Липецка наложил четыре штрафа по 25 000 рублей на владелицу баров «Хмельник». Предпринимательнице поставили в вину то, что в ее заведениях торгуют пивом после 21:00. В материалах суда указано, что в «Хмельниках» на улицах Стаханова и Шуминского в ноябре 2018 года покупателям с нарушениями продавали пиво. Посетителям после 21:00 реализовали четыре бутылки «Балтики» и «Жигулевского».

Хозяйка «Хмельников» решила опротестовать серию взысканий в Липецком областном суде. В своей жалобе предпринимательница указала много доводов. Так, она считает недоказанными факты продажи именно алкогольной продукции, в материалах дел нет выводов экспертов о том, что проданные напитки — спиртное. Кроме того, женщина привела как доказательство своей невиновности то, что свидетель продажи — участник партийного проекта «Народный контроль» и депутат городского Совета Липецка. Хозяйка «Хмельников» также просила суд учесть то, что она — многодетная мать.

Доводы предпринимательницы не убедили суд и все наложенные штрафы оставили в силе.
15 1621
#штраф #пиво #торговля
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Комментарии (15)

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Menn

18 минут назад
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://gg.gg/anticam
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Алкан с пятнадцатого

29 минут назад
Хмельник, блR, я дрищу с вашей разливухи дальше чем вижу.
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непонятно

34 минуты назад
Депутат Горсовета походу в этом пивбаре сидел попивал пивко во время контрольной закупки ?
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Маруся

38 минут назад
Не надо ПИ, это не эмоции. Если ты хотя бы разок доехал до Чехии (про Бельгийское непастеризованное я просто промолчу, или про нидерландское, да что уж там..про венское и немецкое тоже), то , не будучи экспертом и технологом, прочувствовал по вкусу, что там - пиво, а здесь , и в хмельнике в т.ч. - ПОЙЛО. Если ничего лучше в своей жизни не пил, тебя откровенно жаль. Продолжай дальше нести денежку хозяйке Хмельника.
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Л-а

39 минут назад
Мало ! травят людей , спаивают, не было бы не выгодно не пооткрывали бы на каждом углу пивнушки
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Не так воспитан

42 минуты назад
Это только начало. «Дрова» всё проплатили, теперь «Хмельник» душить будут как сидоровых коз пока не закроются...
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гость

43 минуты назад
для контроля за "пойлом" есть соответствующие органы, а МОЖНО ИЗ ЧЕХИИ или ГЕРМАНИИ ПРОВЕРЯЮЩИХ ПРИГЛАСИТЬ ? НЕ ЕДУТ ЧТО-ЧТО дегустировать , ПИВКО в ЛИПЕЦК , не славится ПОЧЕМУ-ТО ОТМЕННЫМ КАЧЕСТВОМ ПЕННЫМ ! 04.12.2018 в 19:09, просмотров: 9631 В России могут измениться требования к качеству пива. Согласно проекту техрегламента безопасности алкогольной продукции, опубликованному на сайте Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в планах разрешить уменьшить обязательную долю солода в любимом многими хмельном напитке.
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Не надо ПИ

57 минут назад
Во-первых,для контроля за "пойлом" есть соответствующие органы,которые и созданы как раз для контроля за продаваемым,а ваши пустые слова про "пойло"-это эмоции.Как известно-слова к делу не пришьешь.Если все в соответствии в принятыми ГОСТами и пр. стандартами-то идите нахой со своими словами.Во-вторых,если забегаловки НЕ ИМЕЮТ права торговать пивом после 21 часа или делают это с нарушениями-не дают чеки,должны продавать ТОЛЬКО для употребления на МЕСТЕ,т.е. в ОТКРЫТОМ виде,а продавали в закупоренном и на вынос-то это влечет к ответственности.По всей видимости-был нарушен как раз 2 пункт и рыгаловка НЕ ИМЕЛА ПРАВА продавать пивас в ЗАКРЫТОМ виде.Вопрос исчерпан и закрыт.Так что все слова про отвратительное качество,обос...сатое вокруг,про расположение в жилых домах и пр.-засуньте себе сами знаете куда и поглубже и продолжайте сопеть в 2 дырки.УЧИТЕСЬ соблюдать и ЗНАТЬ ЗАКОНЫ.Я не за такие места и не против,я-ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ.Адьос!
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Маруся

сегодня, 10:53
Сталин-психиатр., не защищай несчастную мамашу. бизнес на алкашке самый выгодный в нашей стране, ей есть на что детей рожать и растить, в таких пивнушках прибыль золотым дождем льется.
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Маруся

сегодня, 10:49
Быстрей бы уж запретили в жилых домах это "розливное пиво". вечная вонь от этих помоек, торгующих дешевым пойлом.
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