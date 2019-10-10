Происшествия
сегодня, 10:31
«Хмельнику» выписали штрафов на 100 000 рублей
Партийный активист установил факты нарушения правил реализации спиртного.
Советский районный суд Липецка наложил четыре штрафа по 25 000 рублей на владелицу баров «Хмельник». Предпринимательнице поставили в вину то, что в ее заведениях торгуют пивом после 21:00. В материалах суда указано, что в «Хмельниках» на улицах Стаханова и Шуминского в ноябре 2018 года покупателям с нарушениями продавали пиво. Посетителям после 21:00 реализовали четыре бутылки «Балтики» и «Жигулевского».
Хозяйка «Хмельников» решила опротестовать серию взысканий в Липецком областном суде. В своей жалобе предпринимательница указала много доводов. Так, она считает недоказанными факты продажи именно алкогольной продукции, в материалах дел нет выводов экспертов о том, что проданные напитки — спиртное. Кроме того, женщина привела как доказательство своей невиновности то, что свидетель продажи — участник партийного проекта «Народный контроль» и депутат городского Совета Липецка. Хозяйка «Хмельников» также просила суд учесть то, что она — многодетная мать.
Доводы предпринимательницы не убедили суд и все наложенные штрафы оставили в силе.
Хозяйка «Хмельников» решила опротестовать серию взысканий в Липецком областном суде. В своей жалобе предпринимательница указала много доводов. Так, она считает недоказанными факты продажи именно алкогольной продукции, в материалах дел нет выводов экспертов о том, что проданные напитки — спиртное. Кроме того, женщина привела как доказательство своей невиновности то, что свидетель продажи — участник партийного проекта «Народный контроль» и депутат городского Совета Липецка. Хозяйка «Хмельников» также просила суд учесть то, что она — многодетная мать.
Доводы предпринимательницы не убедили суд и все наложенные штрафы оставили в силе.
Menn
Алкан с пятнадцатого
непонятно
Маруся
Л-а
Не так воспитан
гость
Не надо ПИ
Маруся
Маруся