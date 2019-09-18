Происшествия

40 минут назад

За год в Липецк из Украины привезли контрафакта на 69 млн рублей

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#контрафакт #поставка #удобрения
За год в Липецк из Украины привезли контрафакта на 69 млн рублей

Местный предприниматель наладил поставки удобрений.

Правобережный районный суд Липецка оштрафовал местного предпринимателя за попытку оборота контрафактных химических удобрений. Мужчине придется отдать в казну 200 000 рублей.

Следствие установило, что мужчина через созданную им в Липецке торговую компанию вместе с подельниками поставлял контрафакт. Осенью 2017 года предприниматель наладил поставку поддельных химических удобрений из Украины. Товар изготавливали подпольно и выдавали его за гербициды и инсектициды известных производителей. Липецкий предприниматель закупал удобрения за копейки и со значительной наценкой хотел продавать их на территории региона. Товар в течение года, до осени 2018 года завозили на склад, расположенный в Липецке. Замыслу ушлого бизнесмена помешали оперативники. В прошлом сентябре они вычислили и накрыли склад с контрафактом, помешав его продаже. В помещении нашли более 1,8 тонн гербицида и 5,6 кг инсектицида на общую сумму 69 451 619 рублей.

В ходе разбирательства уголовное дело в отношении липецкого предпринимателя было прекращено в связи с деятельным раскаянием: мужчина признал свою вину и выплатил ущерб правообладателям марок удобрений, а также отправил им письма с извинениями.

Уголовные дела в отношении сообщников бизнесмена еще не дошли до суда.
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#контрафакт #поставка #удобрения

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