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Бедных предлагают освободить от налогов
Инициативу новых льгот высказал глава ВТБ Андрей Костин.
Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц, пишет РИА Новости. По словам руководителя банка, существующий профицит бюджета позволяет "очень точечно" смягчать налоговую политику. Об этом он заявил, выступая на Московском финансовом форуме.
- Может быть, создать необлагаемый минимум дохода физических лиц, то есть решить проблему для самых незащищенных людей с низкими доходами, освободить их от налогов? – сказал он.
На это предложение ответил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов. Он предупредил, что снижение налогов и освобождение бизнеса от взносов несет большие риски. По его мнению, устойчивость экономики была достигнута совсем недавно, поэтому появление новых льгот преждевременно, пишут «Ведомости».
По мнению главы ВТБ, предлагаемые им меры не приведут к нестабильности и не вызовут негативного эффекта. Наоборот, Костин отметил, что эти меры будут способствовать экономическому росту.
- Может быть, создать необлагаемый минимум дохода физических лиц, то есть решить проблему для самых незащищенных людей с низкими доходами, освободить их от налогов? – сказал он.
На это предложение ответил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов. Он предупредил, что снижение налогов и освобождение бизнеса от взносов несет большие риски. По его мнению, устойчивость экономики была достигнута совсем недавно, поэтому появление новых льгот преждевременно, пишут «Ведомости».
По мнению главы ВТБ, предлагаемые им меры не приведут к нестабильности и не вызовут негативного эффекта. Наоборот, Костин отметил, что эти меры будут способствовать экономическому росту.
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