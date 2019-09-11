В России
10 минут назад
Выпал снег и началась метель
В Норильск заглянула зима.
В Норильске, который расположен на севере Красноярского края, выпал первый снег, в городе поднялась метель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Таймырский центр метеорологии и мониторинга окружающей среды. Фотографии заснеженного города публикуют пользователи соцсетей.
На кадрах видны заснеженные улицы — это обычное явление для северного города в середине первого осеннего месяца. Однако из-за сильного ветра, который сопровождает похолодание, в Норильске объявлено штормовое предупреждение. По словам специалистов, сезон метелей здесь обычно начинается в конце октября, уточняет RT. В городе объявлено штормовое предупреждение. Школьникам, учащимся со второй смены, по усмотрению родителей разрешается не посещать занятия.
На кадрах видны заснеженные улицы — это обычное явление для северного города в середине первого осеннего месяца. Однако из-за сильного ветра, который сопровождает похолодание, в Норильске объявлено штормовое предупреждение. По словам специалистов, сезон метелей здесь обычно начинается в конце октября, уточняет RT. В городе объявлено штормовое предупреждение. Школьникам, учащимся со второй смены, по усмотрению родителей разрешается не посещать занятия.