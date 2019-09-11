В России

10 минут назад

Выпал снег и началась метель

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#погода #снег #синоптики

В Норильск заглянула зима.

В Норильске, который расположен на севере Красноярского края, выпал первый снег, в городе поднялась метель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Таймырский центр метеорологии и мониторинга окружающей среды. Фотографии заснеженного города публикуют пользователи соцсетей.




На кадрах видны заснеженные улицы — это обычное явление для северного города в середине первого осеннего месяца. Однако из-за сильного ветра, который сопровождает похолодание, в Норильске объявлено штормовое предупреждение. По словам специалистов, сезон метелей здесь обычно начинается в конце октября, уточняет RT. В городе объявлено штормовое предупреждение. Школьникам, учащимся со второй смены, по усмотрению родителей разрешается не посещать занятия.
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#погода #снег #синоптики

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