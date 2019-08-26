Общество

20 минут назад

Новым председателем департамента транспорта администрации Липецка назначен Евгений Чекрыжов

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#назначения
Новым председателем департамента транспорта администрации Липецка назначен Евгений Чекрыжов

Соответствующее распоряжение подписано главой города Липецка Евгенией Уваркиной.

Евгений Анатольевич Чекрыжов  родился 1 мая 1988 года в Липецке. В 2010 году окончил Липецкий государственный технический университет  по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», в 2014 году -  аспирантуру по той же специальности.  

Трудовой путь начал в 2011 году  менеджером ЗАО «Европлан», а затем директором по логистике в ООО «Рост-Л».  С 2014 года работал в управлении дорог и транспорта Липецкой области старшим инженером,  с 2015 года – консультантом отдела развития дорожно-транспортной отрасли.  С января 2017 года занимал должность заместителя председателя в департаменте транспорта администрации города Липецка. Женат, сообщает пресс – служба администрации Липецка.

Прежний руководитель дептранса Александр Алынин покинул свой пост на прошлой неделе.



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#назначения

Комментарии (3)

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Рома

6 минут назад
Жители, они там все родственники,друг другу места берегут
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Жители

9 минут назад
Чей это родственник?
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777

10 минут назад
одни и те же по кругу меняются не чего хорошего ждать не стоит каких-то автобусов слишком много например №346 и №324 а каких то крайне мало №24 №24а.
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