Общество
20 минут назад
Новым председателем департамента транспорта администрации Липецка назначен Евгений Чекрыжов
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Соответствующее распоряжение подписано главой города Липецка Евгенией Уваркиной.
Евгений Анатольевич Чекрыжов родился 1 мая 1988 года в Липецке. В 2010 году окончил Липецкий государственный технический университет по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», в 2014 году - аспирантуру по той же специальности.
Трудовой путь начал в 2011 году менеджером ЗАО «Европлан», а затем директором по логистике в ООО «Рост-Л». С 2014 года работал в управлении дорог и транспорта Липецкой области старшим инженером, с 2015 года – консультантом отдела развития дорожно-транспортной отрасли. С января 2017 года занимал должность заместителя председателя в департаменте транспорта администрации города Липецка. Женат, сообщает пресс – служба администрации Липецка.
Прежний руководитель дептранса Александр Алынин покинул свой пост на прошлой неделе.
Трудовой путь начал в 2011 году менеджером ЗАО «Европлан», а затем директором по логистике в ООО «Рост-Л». С 2014 года работал в управлении дорог и транспорта Липецкой области старшим инженером, с 2015 года – консультантом отдела развития дорожно-транспортной отрасли. С января 2017 года занимал должность заместителя председателя в департаменте транспорта администрации города Липецка. Женат, сообщает пресс – служба администрации Липецка.
Прежний руководитель дептранса Александр Алынин покинул свой пост на прошлой неделе.
3 304
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