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Известный спортсмен дисквалифицирован из-за кокаина

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#дисквалификация #Евгений Кузнецов
Известный спортсмен дисквалифицирован из-за кокаина

В крови хоккеиста нашли наркотики.

Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгения Кузнецова, пишет ТАСС. Причина отстранения - нарушение антидопинговых правил, уточняет пресс-служба IIHF. Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012, 2014), обладателем Кубка Стэнли 2018 года, а также чемпион мира среди молодёжных команд (2011). На чемпионате мира 2019 года российская команда завоевала бронзовые медали.

По данным издания «Спорт-Экспресс», в организме Евгения Кузнецова обнаружен кокаин. Запрещенный препарат нашли в пробе, взятой 26 мая 2019 года. Кузнецов не запрашивал вскрытие пробы B, срок отстранения отсчитывается с 13 июня.

В мае 2019 года в социальных сетях появилось видео, где Кузнецов разговаривает по телефону в номере отеля, а перед ним на столе находится белый порошок, напоминает «Чемпионат».
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#дисквалификация #Евгений Кузнецов

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