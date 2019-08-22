Завтра приостановят движение трамваев по двум маршрутам

Как сообщили в городском департаменте транспорта, 23 августа с 10:00 до 14:00 будет приостановлена работа трамвайных маршрутов №1 «Центральный рынок – ДП6», №5 «Кольцо 9 микрорайона - Стан 2000». Ограничение связано с проведением ремонтных работ на трамвайных путях в районе пересечения улицы Катукова с проспектом Победы.



Перевозка пассажиров будет организована по временных схемам в прямом и обратном направлениях: «Центральный рынок – Кольцо 9 микрорайона» - тремя трамвайными вагонами, «ул. Чехова – Стан 2000» - двумя трамвайными вагонами, «ДП6 – ул. Чехова» - одним трамвайным вагоном. После завершения ремонтных работ движение по маршрутам будет возобновлено согласно расписанию.

