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Завтра приостановят движение трамваев по двум маршрутам

3 569
#транспорт
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Завтра приостановят движение трамваев по двум маршрутам
Как сообщили в городском департаменте транспорта, 23 августа  с 10:00 до 14:00 будет приостановлена работа трамвайных маршрутов №1 «Центральный рынок – ДП6», №5 «Кольцо 9 микрорайона - Стан 2000». Ограничение связано  с проведением ремонтных работ на трамвайных путях в районе пересечения улицы Катукова с проспектом Победы.  

Перевозка пассажиров будет организована по временных схемам в прямом и обратном направлениях: «Центральный рынок – Кольцо 9 микрорайона» - тремя  трамвайными вагонами, «ул. Чехова – Стан 2000» - двумя трамвайными вагонами, «ДП6 – ул. Чехова» - одним трамвайным вагоном. После завершения ремонтных работ движение по маршрутам будет возобновлено согласно расписанию.
3 569
#транспорт
1

Комментарии (3)

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весёлый

34 минуты назад
Пора на метро уже переходить ,а мы всё на трамваях трясёмся
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Крокодил

47 минут назад
А почему бы не продлить "временный маршрут" до кольца на 21 мкрн?
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Мальвина Гуликян

55 минут назад
наши московские специалисты из ООО "Руслан -1" справятся с этой работой гораздо раньше
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