В России

19 минут назад

Аналитики назвали рейтинги банков несостоятельными

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#банки
За месяц до отзыва лицензии или начала санации большинство банков оценивались крупнейшими рейтинговыми агентствами на относительно высоком уровне.  Однако это не уберегло их от финансового краха. К такому выводу пришли аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова, о результатах исследования которых сегодня сообщают «Известия».  

Эксперты пришли к выводу, что оценщики игнорировали негативные сигналы финрынка, в том числе слухи, которые на практике оказались более достоверными, чем официальные заключения.  

По мнению экспертов РЭУ, 10 рейтингов банков из 13, присвоенных разными агентствами, в том числе международными, находились на достаточно высоком уровне.   

Инсайдерская информация агентствам недоступна, а их методология не позволяет обнаружить фальсификацию в отчетности, объяснили несостоятельность рейтингов опрошенные «Известиями» аналитики.   

В исследовании были проанализированы все банки, лишенные права продолжать деятельность на кредитном рынке на протяжении последних пяти лет и имеющие оценки от крупнейших агентств.  

В ЦБ сообщили, что отзыв лицензии не всегда связан с потерей банком финансовой устойчивости. Причины отзыва у кредитных организаций удостоверений могут быть связаны, например, с отмыванием денег, уточнили в регуляторе.   

В целом лицензий лишают для того, чтобы предотвратить угрозы неисполнения обязательств банка перед вкладчиками и кредиторами. В Банке России в целом несогласны с тем, что зачастую рейтинги присуждаются некорректно. 
64
#банки

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