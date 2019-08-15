В России
19 минут назад
Аналитики назвали рейтинги банков несостоятельными
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За месяц до отзыва лицензии или начала санации большинство банков оценивались крупнейшими рейтинговыми агентствами на относительно высоком уровне. Однако это не уберегло их от финансового краха. К такому выводу пришли аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова, о результатах исследования которых сегодня сообщают «Известия».
Эксперты пришли к выводу, что оценщики игнорировали негативные сигналы финрынка, в том числе слухи, которые на практике оказались более достоверными, чем официальные заключения.
По мнению экспертов РЭУ, 10 рейтингов банков из 13, присвоенных разными агентствами, в том числе международными, находились на достаточно высоком уровне.
Инсайдерская информация агентствам недоступна, а их методология не позволяет обнаружить фальсификацию в отчетности, объяснили несостоятельность рейтингов опрошенные «Известиями» аналитики.
В исследовании были проанализированы все банки, лишенные права продолжать деятельность на кредитном рынке на протяжении последних пяти лет и имеющие оценки от крупнейших агентств.
В ЦБ сообщили, что отзыв лицензии не всегда связан с потерей банком финансовой устойчивости. Причины отзыва у кредитных организаций удостоверений могут быть связаны, например, с отмыванием денег, уточнили в регуляторе.
В целом лицензий лишают для того, чтобы предотвратить угрозы неисполнения обязательств банка перед вкладчиками и кредиторами. В Банке России в целом несогласны с тем, что зачастую рейтинги присуждаются некорректно.
Эксперты пришли к выводу, что оценщики игнорировали негативные сигналы финрынка, в том числе слухи, которые на практике оказались более достоверными, чем официальные заключения.
По мнению экспертов РЭУ, 10 рейтингов банков из 13, присвоенных разными агентствами, в том числе международными, находились на достаточно высоком уровне.
Инсайдерская информация агентствам недоступна, а их методология не позволяет обнаружить фальсификацию в отчетности, объяснили несостоятельность рейтингов опрошенные «Известиями» аналитики.
В исследовании были проанализированы все банки, лишенные права продолжать деятельность на кредитном рынке на протяжении последних пяти лет и имеющие оценки от крупнейших агентств.
В ЦБ сообщили, что отзыв лицензии не всегда связан с потерей банком финансовой устойчивости. Причины отзыва у кредитных организаций удостоверений могут быть связаны, например, с отмыванием денег, уточнили в регуляторе.
В целом лицензий лишают для того, чтобы предотвратить угрозы неисполнения обязательств банка перед вкладчиками и кредиторами. В Банке России в целом несогласны с тем, что зачастую рейтинги присуждаются некорректно.
64