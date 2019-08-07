Происшествия
40 минут назад
Утонувший в Дону подросток был пьян
Лебедянский районный суд вынес приговор водителю автомобиля, который упал с моста в реку Дон прошлой осенью.
Ночью 5 ноября 2018 года водитель «Лады Приоры» вместе с пассажирами ехал между селом Вторая Куликовка и деревней Нижнебрусланово. Водитель не справился с управлением, и автомобиль упал с моста в реку Дон. Водитель и один из его пассажиров смогли выбраться из воды, а второй пассажир, 15-летний подросток, не успел. Когда машину поднимали cо дна, из него выпало тело подростка, которое унесло течением. Водолазы искали тело парня три недели, обследовали более 5 км реки Дон ниже по течению.
Утром 5 ноября полицейские нашли владельца машины, который был сильно пьян. Известно, что владелец, подросток и их знакомый из Подмосковья, гостивший у родственников, провели день накануне трагедии вместе.
Судмедэксперты обследовали тело погибшего. Они установили, что подросток был пьян. При исследовании крови и почки был найден этиловый спирт в концентрации 1,9% и 0,9 %, соответственно. Эта концентрация этилового спирта соответствует состоянию средней степени алкогольного опьянения. По заключению экспертов смерть подростка наступила не от алкоголя, а от утопления. Водителю «Лады Приоры» вменили ответственность по по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Подсудимый, работающий водителем-экспедитором в Москве, не стал отрицать свою вину в смерти парня. Мужчина еще до приговора выплатил родственникам погибшего пассажира 300 000 рублей.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к двум годам условного срока с двумя годами испытательного. На это время мужчине запрещено садиться за руль. Родственники погибшего парня намерены отсудить у водителя еще 700 000 рублей в качестве возмещения морального вреда.
Утром 5 ноября полицейские нашли владельца машины, который был сильно пьян. Известно, что владелец, подросток и их знакомый из Подмосковья, гостивший у родственников, провели день накануне трагедии вместе.
Судмедэксперты обследовали тело погибшего. Они установили, что подросток был пьян. При исследовании крови и почки был найден этиловый спирт в концентрации 1,9% и 0,9 %, соответственно. Эта концентрация этилового спирта соответствует состоянию средней степени алкогольного опьянения. По заключению экспертов смерть подростка наступила не от алкоголя, а от утопления. Водителю «Лады Приоры» вменили ответственность по по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Подсудимый, работающий водителем-экспедитором в Москве, не стал отрицать свою вину в смерти парня. Мужчина еще до приговора выплатил родственникам погибшего пассажира 300 000 рублей.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к двум годам условного срока с двумя годами испытательного. На это время мужчине запрещено садиться за руль. Родственники погибшего парня намерены отсудить у водителя еще 700 000 рублей в качестве возмещения морального вреда.
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Епт
помер
Беспробудно-