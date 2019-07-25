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43 минуты назад
Липецкая вечЁрка: ссора с депутатами, шашлычный парк и изуродованная девушка
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 25 июля.
Депутаты липецкого горсовета разругались с Евгенией Уваркиной. Именно этим сообщением липчане интересовались сегодня чаще всего. Причина жаркой полемики все та же: парламентарии не довольны тем, что нового гендиректора АО «ЛГЭК» назначили без согласования с ними.
Максимальное число откликов собрала новость о реконструкции Нижнего парка. Администрация города собирается сделать реконструкцию парка лучшим липецким проектом по благоустройству общественных пространств. Нижний парк – одно из общественных пространств, выбранных липчанами для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Концепцию разработали агентство визуальных коммуникаций и маркетинга территорий Ampersand и Липецкгражданпроект, опираясь на мнения жителей. По завершении работ общественное пространство должно стать интересным и удобным для липчан различных возрастов и увлечений.
Не менее активно читатели комментировали новость «Бизнесмен изуродовал знакомую фарфоровой кружкой с пивом». Парень якобы нечаянно махнул рукой, попал ею по фарфоровой кружке, и та угодила в лицо девушки. Показания свидетелей говорят о другой картине: парень намеренно буквально расплющил чашку с пивом о лицо потерпевшей. Итогом «случайности» стали множественные переломы костей носа, черепно-мозговая травма. Также на лице девушки навсегда останутся шрамы от порезов фарфором, она считает себе обезображенной.
Внимание привлекло предложение сделать из Молодежного парка зону барбекю и детский развлекательный комплекс. Сегодня заросший парк на «новых» микрорайонах посетили главы региона и города. Увидев местность своими глазами, врио губернатора попросил Евгению Уваркину расчистить облюбованную липчанами территорию от бурьяна и поросли, сделать в парке пешеходные дорожки на месте протоптанных «народных троп», устроить тут зону барбекю, оборудовать скейт-парк, сделать детский развлекательный комплекс.
Максимальное число откликов собрала новость о реконструкции Нижнего парка. Администрация города собирается сделать реконструкцию парка лучшим липецким проектом по благоустройству общественных пространств. Нижний парк – одно из общественных пространств, выбранных липчанами для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Концепцию разработали агентство визуальных коммуникаций и маркетинга территорий Ampersand и Липецкгражданпроект, опираясь на мнения жителей. По завершении работ общественное пространство должно стать интересным и удобным для липчан различных возрастов и увлечений.
Не менее активно читатели комментировали новость «Бизнесмен изуродовал знакомую фарфоровой кружкой с пивом». Парень якобы нечаянно махнул рукой, попал ею по фарфоровой кружке, и та угодила в лицо девушки. Показания свидетелей говорят о другой картине: парень намеренно буквально расплющил чашку с пивом о лицо потерпевшей. Итогом «случайности» стали множественные переломы костей носа, черепно-мозговая травма. Также на лице девушки навсегда останутся шрамы от порезов фарфором, она считает себе обезображенной.
Внимание привлекло предложение сделать из Молодежного парка зону барбекю и детский развлекательный комплекс. Сегодня заросший парк на «новых» микрорайонах посетили главы региона и города. Увидев местность своими глазами, врио губернатора попросил Евгению Уваркину расчистить облюбованную липчанами территорию от бурьяна и поросли, сделать в парке пешеходные дорожки на месте протоптанных «народных троп», устроить тут зону барбекю, оборудовать скейт-парк, сделать детский развлекательный комплекс.
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