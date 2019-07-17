Общество

43 минуты назад

В Липецке разыскивают 76-летнего пенсионера

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В Липецке разыскивают 76-летнего пенсионера

Он ушёл из дома еще 12 июля.

В Липецке разыскивают 76-летнего Александра Пастухова. Мужчина ушел из дома №145 по улице Московской еще 12 июля. На днях его видели, однако домой Александр Пастухов так и не вернулся.

Александр Пастухов худощавого телосложения. Рост 170 сантиметров. Волосы короткие, седые. Имеет проблемы с ногами и речевым аппаратом. Отсутствуют передние зубы.

В день пропажи он был одет в темно-зеленую рубашку поло, на ногах черные кроссовки, а на голове темная бейсболка и очки в металлической оправе.
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