В Липецке разыскивают 76-летнего пенсионера

Он ушёл из дома еще 12 июля.

В Липецке разыскивают 76-летнего Александра Пастухова. Мужчина ушел из дома №145 по улице Московской еще 12 июля. На днях его видели, однако домой Александр Пастухов так и не вернулся.



Александр Пастухов худощавого телосложения. Рост 170 сантиметров. Волосы короткие, седые. Имеет проблемы с ногами и речевым аппаратом. Отсутствуют передние зубы.



В день пропажи он был одет в темно-зеленую рубашку поло, на ногах черные кроссовки, а на голове темная бейсболка и очки в металлической оправе.

