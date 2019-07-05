24 минуты назад
В Липецкой области небольшие дожди и до +23
В ближайшие трое суток через территорию Липецкой области пройдут атмосферные фронты, которые местами принесут кратковременные дожди с грозами и ветром до 17 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-19 градусов, что чуть ниже климатической нормы.
В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, утром и днём небольшие дожди, гроза. Температура ночью +10 +12, днём от 19 до 21 градуса тепла.
6 июля стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году - 5 градусов тепла.
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03.07.2019 17:01Погода в Липецке