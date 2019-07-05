В Липецкой области небольшие дожди и до +23

В ближайшие трое суток через территорию Липецкой области пройдут атмосферные фронты, которые местами принесут кратковременные дожди с грозами и ветром до 17 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-19 градусов, что чуть ниже климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 июля в регионе переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, днём также дожди от небольших до умеренных, местами грозы. Ветер западный, 7-12 м/сек, при грозах возможны порывы до 17 м/сек. Температура воздуха ночью от 9 до 14 градусов тепла, днём от 18 до 23 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, утром и днём небольшие дожди, гроза. Температура ночью +10 +12, днём от 19 до 21 градуса тепла.



6 июля стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году - 5 градусов тепла.



