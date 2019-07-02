В мире
38 минут назад
Труп выпал из летевшего над Лондоном самолета
Житель Лондона обнаружил в своем саду мертвое тело, выпавшее из самолета
Британские СМИ сообщают, что житель Южного Лондона обнаружил в своем саду тело мужчины. Прибывшая на место полиция не смогла установить точный возраст жертвы и точную причину смерти. Как выяснилось позже, погибший, вероятнее всего, выпал из отсека для шасси самолета, летевшего из Кении в Великобританию, сообщает Российская Газета.
Предполагается, мужчина намеревался таким образом нелегально пересечь границу. Но он не выжил во время почти девятичасового перелета. Скорее всего, смерть наступила от переохлаждения и недостаточной герметичности отсеков шасси.
Полиция и службы аэропорта провели дополнительную инспекцию отсеков для шасси приземлившегося авиалайнера. В одном из них было найден спальный мешок, бутылка с водой и немного еды.
Предполагается, мужчина намеревался таким образом нелегально пересечь границу. Но он не выжил во время почти девятичасового перелета. Скорее всего, смерть наступила от переохлаждения и недостаточной герметичности отсеков шасси.
Полиция и службы аэропорта провели дополнительную инспекцию отсеков для шасси приземлившегося авиалайнера. В одном из них было найден спальный мешок, бутылка с водой и немного еды.