Гражданин Молдовы пытался продать в Липецке боевой автомат

В Липецке полицейские, получив оперативную информацию, спланировали и провели операцию по задержанию мужчины, который пытался сбыть на территории области автоматическое огнестрельное оружие.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и сотрудниками Росгвардии задержан автомобиль, в котором находился 28-летний уроженец республики Молдова. При досмотре в автомобиле было обнаружено автоматическое огнестрельное оружие с магазином, снаряженным 29 патронами.



Согласно заключению экспертов изъятое оружие является огнестрельным автоматическим оружием, а именно автоматом Калашникова, а патроны - боеприпасами, пригодными для стрельбы.



В отношении подозреваемого в незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия возбуждено и расследуется уголовное дело. На период дознания он заключен под стражу.





