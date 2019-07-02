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Гражданин Молдовы пытался продать в Липецке боевой автомат

10 663
#оружие
Гражданин Молдовы пытался продать в Липецке боевой автомат

В Липецке полицейские, получив оперативную информацию, спланировали и провели операцию по задержанию мужчины, который пытался сбыть на территории области автоматическое огнестрельное оружие.

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Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и сотрудниками Росгвардии задержан автомобиль, в котором находился 28-летний уроженец республики Молдова. При досмотре в автомобиле было обнаружено автоматическое огнестрельное  оружие  с магазином, снаряженным 29 патронами.

Согласно заключению экспертов изъятое оружие является огнестрельным автоматическим оружием, а именно автоматом Калашникова, а патроны  - боеприпасами, пригодными для стрельбы.

В отношении подозреваемого в незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия возбуждено и расследуется уголовное дело. На период дознания он заключен под стражу.


10 663
#оружие

Комментарии (10)

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Студгородок, 26

16 минут назад
Это сейчас Толик с последнего подъезда скис, сдает анализы ПСА (простат специфический анализ), что для мужика очень плохо. А раньше быковал. И вот, зайдя наводчице из 25 дома за спину, он тихо слушал переговоры по мобиле. И понял- его решил подстрелить! Тогда он похлопал лохушку- наводчицу с мобилой по спине. Та даже не пошевелилась! Тогда он хлопнул ее по башке и побежал. Наводчица заорала, и за ним началась погоня! Как всегда, сосед радовал молдаван в Матрениной квартире молдавскими шлягерами, Ионом Суручану...Музыка и свет включались (собственно и сейчас) автоматически по расписанию, а сосед грел подругу- врача. И развязка наступила! Кровавая развязка!
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Пенсионер

25 минут назад
Я купил бы автомат шесть магазинов и цинк , пригодится при власти Единая Россия надеятся нужно только на себя а не на власть !
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Студгородок, 26

27 минут назад
Толик из последнего подъезда лютовал. Сосед крутил молдавскую музыку и молдаване с желтой машиной, балдели. Выследить соседа ему не удавалось, сколько ни таскал самогону голубятникам у спортплощадки. Просил сказать, когда соседушка возвращается домой, гасит свет.Напомним, сосед Толика 2 раза рсчехлял в суде за побои и 5 раз вызывал полицию. Толик не унимался. А однажды сосед в окно темным утром увидел девку на углу 25 дома и светящийся мобильник. Наводица! Он узнал в ней наводчицу из 25 дома. Выглянул впротивоположную сторону и увидел 2 фигуры. И слова: тихо! А то услышит! Щас выйдет на работу, и тогда сунь ему стволом в пасть!Сосед, не выключая везеде свет, как ниндзя выскользнул из дома..И оказался за спиной наводчицы.Та смотрела в окно и получала указания- звонить когда сосед выйдет...
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Настоящий офицер Понасович

38 минут назад
https://abireg.ru/newsitem/75786
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Житель

39 минут назад
Маразм крепчает --за 4 патрона 30 летней давности 5 лет --а за калаш --4 года . Слов нет дурдом.
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Студгородку 26

42 минуты назад
пишите ещё, прикольно читать!!!
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Студгородок, 26

58 минут назад
Пенс Толик с последнего подъезда подговаривал из-за неприязненных отношений против соседа- урок. Подговорил и внука Матрены с 3 этажа. У того был карлик корефан. С ним он грабил студентов общаг. И даже залез карлик в форточку на первом этаже. А старая соседка Лена со своим алканом даже не знает! Лишь повесили решетку на окно. И стали пасти соседа, накоторого указал Толик. Сосед, офицер артиллерийской разведки видел слежку. За ним увязывался и Толик до остановки- узнать где работает. А сосед все поставил на автоматику- включать-выключать свет и музыку. А сам на недельку к подруге. И вот однажды сосед почувствовал холодок из кустов рано утром. Завернет за угол- стреляй!В это время квартиру умершей Матрены внук сдавал молдаванам. Продолжение следует
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Давно

сегодня, 12:03
Пора вооружаться , Да Путина гнать !.
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Вот ихорошо

сегодня, 12:02
Пора выражаться и на Кремль !, Путина оттуда вышвыривать !.
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Алкан с 15-го

сегодня, 11:47
Очуметь! Из калаша могли положить полдеревни. И всего 4 года. Да вон во вчерашней новости бывшему афганцу за несколько патронов светит пятера! Вероятно, налаживал канал связи
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