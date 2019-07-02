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Гражданин Молдовы пытался продать в Липецке боевой автомат
В Липецке полицейские, получив оперативную информацию, спланировали и провели операцию по задержанию мужчины, который пытался сбыть на территории области автоматическое огнестрельное оружие.
Согласно заключению экспертов изъятое оружие является огнестрельным автоматическим оружием, а именно автоматом Калашникова, а патроны - боеприпасами, пригодными для стрельбы.
В отношении подозреваемого в незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия возбуждено и расследуется уголовное дело. На период дознания он заключен под стражу.
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