Происшествия

сегодня, 09:02

«Опель» врезался в ограждение на трассе «Дон»

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#авария #ДТП
«Опель» врезался в ограждение на трассе «Дон»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 17 июня в Липецке на Театральной площади 46-летний водитель автобуса столкнулся с «ГАЗелью» под управлением 51-летнего мужчины, «Киа» с 36-летней женщиной за рулем и «Ладой-Калиной» под управлением 28-летнего водителя. В аварии травмы получил водитель «ГАЗели». После оказания помощи его отпустили домой.

В Лебедянском районе на трассе Волотово – Калиновка 61-летний водитель «ВАЗ-2115», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля и столкнулся с «ВАЗ-2111» с 56-летним мужчиной за рулем, который получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

В Становлянском районе на трассе «Дон» 52-летний водитель «Опеля» не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. В аварии пострадала его 28-летняя пассажирка. Она получила травму, от госпитализации отказалась.

Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 1602 нарушения ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 9 водителей.

За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 47 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1268 случаев превышения скорости.

Так же сотрудники ГИБДД зафиксировали 29 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.


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#авария #ДТП

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