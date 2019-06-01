На митинг против пенсионного геноцида собралось в сто раз меньше участников, чем планировалось

Организатор акции решил, что людей испугал дождь.

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Сегодня общественник Александр Григорьев в очередной раз пожелал разбудить у липчан протестную активность. Он провел на площади Петра Великого в Липецке митинг против пенсионной реформы.



Акция была санкционирована администрацией Липецка. Ее цель - «отмена закона о пенсионном геноциде и увольнении всех, его поддержавших». Но на акцию пришло... пять человек. Ровно в сто раз меньше, чем ожидал местный возмутитель спокойствия.



Александр Григорьев попенял на дождь. Он сказал, что и сам пришел на митинг просто потому, что является его организатором.



- Ну и народ у нас... Нет в России другого! - сказал протестант.



По словам Александра Григорьева, народ считает, что раз власть увеличила на 5 лет возраст выхода на пенсию, то дело это решенное:



- Не решенное! Любой закон можно отменить. Вон на Украине выбрали другого президента, и новый отменяет законы Порошенко. Смените Путина, и все его законы также будут отменены!



Напомним, что в марте Александр Григорьев на той же площади Петра Великого провел митинг с призывом… повышения пенсионного возраста до 120 лет! Правда, успехом этот перформанс не пользовался - на митинг пришло несколько десятков липчан. Тогда же митингующие приняли сюрреалистическую резолюцию: «Мы граждане России, согласны работать до 120 лет, чтобы наши чиновники и богатеи имели самые дорогие яхты, и в Париже имели женщин с самой низкой социальной ответственностью…».