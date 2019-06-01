Общество

31 минуту назад

На митинг против пенсионного геноцида собралось в сто раз меньше участников, чем планировалось

7 268
#пенсионная реформа
На митинг против пенсионного геноцида собралось в сто раз меньше участников, чем планировалось

Организатор акции решил, что людей испугал дождь.

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Сегодня общественник Александр Григорьев в очередной раз пожелал разбудить у липчан протестную активность. Он провел на площади Петра Великого в Липецке митинг против пенсионной реформы.

Акция была санкционирована администрацией Липецка. Ее цель - «отмена закона о пенсионном геноциде и увольнении всех, его поддержавших». Но на акцию пришло... пять человек. Ровно в сто раз меньше, чем ожидал местный возмутитель спокойствия.

Александр Григорьев попенял на дождь. Он сказал, что и сам пришел на митинг просто потому, что является его организатором.

- Ну и народ у нас... Нет в России другого! - сказал протестант.

По словам Александра Григорьева, народ считает, что раз власть увеличила на 5 лет возраст выхода на пенсию, то дело это решенное:

- Не решенное! Любой закон можно отменить. Вон на Украине выбрали другого президента, и новый отменяет законы Порошенко. Смените Путина, и все его законы также будут отменены!

Напомним, что в марте Александр Григорьев на той же площади Петра Великого провел митинг с призывом… повышения пенсионного возраста до 120 лет! Правда, успехом этот перформанс не пользовался - на митинг пришло несколько десятков липчан. Тогда же митингующие приняли сюрреалистическую резолюцию: «Мы граждане России, согласны работать до 120 лет, чтобы наши чиновники и богатеи имели самые дорогие яхты, и в Париже имели женщин с самой низкой социальной ответственностью…».
7 268
#пенсионная реформа

Комментарии (7)

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5

1 минуту назад
пять дебилов - это сила!
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палицай

2 минуты назад
у рюских пенсию онулировать пусть РАБотают пока не сдохнут
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От

4 минуты назад
нас зависит ,когда выбираем президента,после выборов нас не спрашивают и делают что вздумается !
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Ничего

6 минут назад
руспофигист., Ещё немножко с Путиным поживёшь и по-зеленеешь ( Как в мультфильме "Дюймовочка ")!.
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...

8 минут назад
да ну нах... каков организатор, таков и митинг... не умеешь бздеть в воде, не пугай рыбу..., пусть лучше городской сумасшедший, Артурчик№2 возле городской администрации в очередной раз покамлает, там новая нечисть заводится.. а если и там облом, то пакет с фантиками и на Ц рынок... Дерзай Саша!;)
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руспофигист.

14 минут назад
Меня больше волнует падение рейтинга В.Путина и на митинг за повышение этого таинственного рейтинга люди потянутся в любую погоду. А сроки пенсионного возраста, цены в магазинах и стоимость услуг ЖКХ скучновато и сее от нас не зависит.
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Что и требовалось доказать

17 минут назад
Липчанин и мозг- вещи несовместимые ! Не зря в России Липецк называют быдло город !
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